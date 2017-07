Proiecte în coadă de peşte

Ocazia semnării contractului de finanţare pentru Casa Darvas – La Roche a servit şi ca moment de bilanţ

intermediar pentru alte proiecte. În prezenţa Sandei Catană, director executiv al Direcției Implementare Programe Operaționale Regionale, din cadrul Agenției de Dezvoltare Regionale Nord-Vest, primarul Ilie Bolojan a spus că există riscul ca oraşul să fie obligat să dea banii primiţi de la Uniunea Europeană înapoi, pentru că nu şi-a îndeplinit obligaţiile din contractul cu finanţatorul. A mai arătat că acest termen ar expira în toamnă, cam pe atunci când ar trebui să se termine şi şantierul de refacere a aşa-numitei grădini publice Dealul Ciuperca.

Marius Moş, şeful Direcţiei Managementul Proiectelor cu Finanţare Internaţioală, spune însă că au existat discuţii cu reprezentanţii Ministerului Dezvoltării despre obligativitatea refacerii lucrării. Insistă, însă, că nu există un termen clar până la care ar trebui terminată lucrarea sau unul la care ar urma să fie recuperaţi banii. „Noi trebuie să respectăm indicatorii pe perioada de monitorizare de cinci ani”, spune el. Desigur, obligaţia respectării indicatorilor în această perioadă este un nonsens, din moment ce din grădina promisă orădenilor şi finanţatorilor mai sunt doar nişte rămăşiţe pe marginea dealului.

În ce privește Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria, valoarea proiectului a fost de 1.722.253 euro, din care 54,07% reprezintă contribuţia proprie a municipiului, iar 45,93% reprezintă finanţarea nerambursabilă provenită din fondurile transfrontaliere HU-RO.

Proces pe ziduri



© Teatrul de vară, unica amenajare dintr-un bastion, s-a făcut pe banii oraşului

Un alt proiect important, inclusiv sub aspect financiar, este etapa a III-a a reabilitării Cetăţii Oradea, partea de bastioane. „La bastioanele Cetăţii suntem într-o fază de proces. Ni s-a respins proiectul pentru că au apărut probleme legate de identificarea exactă a bastioanelor. Am contestat această respingere la autoritatea de management, experţii şi-au menţinut decizia și urmează ca o instanţă de contencios să se pronunţe. Iniţial, bastioanele nu erau foarte clar identificate în totalul Cetăţii, dar noi am făcut dovada că toată Cetatea e a noastră”, consideră Bolojan.

În prezent, Bastionul Ciunt este singurul care a suferit o amenajare, dar Teatrul de vară s-a făcut pe bugetul local.

Ultima soluţie pe care Municipalitatea orădeană a putut-o găsi pentru deblocarea situaţiei este chemarea Ministerului Dezvoltării în judecată.