Promisiuni municipale 2019: șantiere în școli și grădinițe

2,1 milioane lei pentru unitățile de învățământ preșcolar, 5,2 milioane pentru școli și peste 15 milioane pentru licee. Acestea sunt cifrele avansate de Direcția Patrimoniu Imobiliar, la început de an, ca reprezentând valoarea lucrărilor pe care le preconizează în clădirile unităților de învățământ din Oradea. Desigur, prognoza pe care o face directorul Lucian Popa se bazează mai mult pe estimări și nevoi decât pe posibilități reale, atâta vreme cât Oradea nu are, încă, un buget pe acest an.

19 grădinițe sunt prinse cu lucrări în planurile DPI, cele mai mari cifre sunt în dreptul Grădiniței 18 – 300.000 lei pentru refacerea fațadelor, instalatiilor și amenajări interioare, Grădiniței 24 – 300.000 lei pentru reabilitarea instalației electrice, inclusiv iluminatul de siguranță, antifum, reabilitare grupuri sanitare, instalație termică, și reabilitare fațade respectiv Gradinitei 49 – 250.000 lei pentru refacerea tencuielii și zugraveli la fațade.

10 școli

Printre unitățile de învățământ gimnazial care urmează să fie efectuate lucrări în acest an figurează Școala Gimnazială Ioan Bogdan, Scoala Gimnazială nr. 16, Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir, Școala Gimnazială Oltea Doamna, Școala Lucreția Suciu, Școala Nicolae Bălcescu, Școal Gimnazială Szacsvay Imre, Școala Avram Iancu.

Directorul Popa spune că, în cazul patricular al Școlii Szacsvay Imre, cu refacerea fațadelor se va asfalta și curtea școlii, așa cum municipalitatea a promis de mai bine de un an. „Am trimis adrese către Compania de Apă și către Termoficare SA să își facă reparațiile la rețele, ca să putem, apoi, repara curtea”, a spus Popa.

„În ceea ce privește reabilitarea clădirii Colegiul Național Mihai Eminescu, s-a scos deja la licitație proiectul tehnic, urmând ca și acest imobil să fie reabilitat. Tot prin Direcția Patrimoniu Imobiliar vor continua în acest an, lucrările începute la mai multe licee: Colegiul Tehnic Traian Vuia, Colegiul Tehnic Traian Viteazu, Colegiul Național Emanuil Gojdu și vor demara lucrări noi la Liceul Aurel Lazăr, Liceul de Arte, Liceul Lucian Blaga, Colegiul Constantin Brâncuși, Liceul Vasile Voiculescu, Liceul German”, mai transmite DPI printr-un comunicat de presă.