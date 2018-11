Promotie aniversara cu GRATUITATI pentru interventii chirurgicale

SPITALUL CLINIC PELICAN Oradea ofera interventii chirurgicale GRATUITE persoanelor defavorizate, cu venituri mici.

Urmandu-ne deviza “Totul pentru sanatatea ta”, dorim sa marcam 10 ani de activitate pentru comunitate, oferind persoanelor asigurate, cu venituri mici, de pana la 1.500 lei net, in perioada 05.11.2018 – 31.12.2018, in cadrul promotiei aniversare “10 ani cu Spitalul Pelican”.

Beneficiarii promotiei aniversare sunt persoanele asigurate in sistemul de asigurare nationala (salariati, pensionari, etc), care, in urma evaluarii unui medic din cadrul SPITALULUI CLINIC PELICAN ORADEA, au indicatie pentru o interventie chirurgicala, pentru una dintre afectiunile mentionate mai jos.

Promotia aniversara “10 ani cu SPITALUL CLINIC PELICAN Oradea” cuprinde cate 10 interventii chirurgicale GRATUITE pentru fiecare din urmatoarele afectiuni si specialitati:

1. Ortopedie (10 operatii de fracturi la nivelul membrelor, 10 operatii de protezare de sold)

2. Urologie (10 operatii pentru litiaza reno-uretrala, 10 operatii de adenocarcinom de prostata, 10 operatii de adenom de prostata, 10 operatii pentru patologie litiazica urologica)

3. Chirurgie generala (10 colecistectomii, 10 apendicectomii, 10 operatii clasice de hernie)

4. Gastroenterologie (10 colonoscopii)

5. Obstetrica si Ginecologie (10 histerectomii, 10 chistectomii, 10 histeroscopii si 10 biopsii)

IMPORTANT! Pentru a beneficia de aceste GRATUITATI, persoanele care sufera de una dintre afectiunile mentionate sunt rugate sa se prezinte la receptia SPITALULUI CLINIC PELICAN ORADEA (str. Corneliu Coposu nr.2) cu un dosar medical ce trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

– act de identitate

– adeverinta de venit (din care sa rezulte ca solicitantul are venit de maxim 1500 lei/lunar net)

– alte acte/rezultate medicale doveditoare

– date de contact: numar de telefon, adresa de email

Persoanele se vor inscrie pe o lista de asteptare, iar ulterior, pacientii eligibili vor fi contactati pentru a beneficia de un consult de specialitate pe baza de programare, care va confirma necesitatea interventiei chirurgicale, la medicii nostri specialisti.

Dupa consultul medical care va fi efectuat intr-unul din cabinetele de ambulatoriu ale SPITALULUI CLINIC PELICAN Oradea (pe str. C. Coposu nr. 2, str. C-tin Nottara), ce va confirma necesitatea interventiei, solicitantii vor fi programati pentru interventia chirurgicala de care au nevoie.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa sunati la Call Center 0259 444 444 sau la www.spitalpelican.ro.

