Propune o soluție pentru ”igiena peisajului”

Problema facilităților care asigură igiena personală a turiștilor cazați în regim camping e pe cât de veche, pe atât de ignorată de autorități. Asta în condițiile în care lipsa acestora impactează direct asupra peisajului și locurilor – subiect central al celor mai multor campanii de promovare turistică a Bihorului.

Consilierul județean Sebastian Lascu, liberal deci membru în cea mai „autistă” Opoziție existentă din istoria recentă a CJ Bihor, a depus, săptămâna trecută, la secretariatul CJ, un proiect de hotărâre care vizează acest aspect. El propune ca CJ Bihor să cumpere și să monteze unități de tip container dotate cu duș și WC în vecinătatea celor mai cunoscute și populate campinguri din Bihor – în Șuncuiuș, Vadu Crișului și Glăvoi.

Își argumentează inițiativa prin creșterea numărului de turiști care vizitează județul, aduși de numărul mare de oferte de turism de aventură, de exemplu.

”Consiliul Județean Bihor alături de Serviciul județean Salvamont Salvaspeo au investit în ultimii ani atât în amenajarea, reamenajarea și dezvoltarea traseelor turistice dar și în amenajarea de trasee noi de via ferrata.

De asemenea, diferiții custozi ai ariilor protejate au avut programe de dezvoltare prin amenajarea de noi trasee turistice dar si de peșteri care sa devină vizitabile, precum programul desfășurat de Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă (CAPDD) Bihor prin amenajare unui număr de 10 peșteri doar în acest an”, se arată în motivația proiectului.

Conform statisticilor, susține inițiatorul, ”în prezent numărul de turiști înregistrați este de peste 33 de mii anual pe fiecare din aceste zone”

Deși utilitatea inițiativei este greu de tăgăduit, rămâne sub semnul întrebării modul în care aceasta va acumula voturile necesare promovării. Proiectul are nevoie de 18 voturi pentru promovare, în condițiile în care liberalii sunt doar 17.

”Eu am început să îmi promovez proiectul, am avut și urmează să mai am discuții cu președintele comisiei de turism din Consiliul Județean, (Traian Bodea n.r.), să găsim soluții pentru promovarea materialului dar și pentru o eventuală implementare ulterioară, chiar și pe fonduri europene”, ne-a zis inițiatorul.