Propunere: buget de 7,5 milioane lei pentru APTOR

De la an la an, Primăria alocă tot mai mulți bani Asociației conduse de Mihai Jurca. „Jumătate din suma alocată în plus pentru anul acesta merge pe evenimentele dedicate Centenarului”, spune el.

Consilierii locali, întruniți în ședință ordinară în această săptămână, au de votat și proiectul de hotărâre referitor la bugetul Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune (APTOR). În proiect figurează și acordarea sumei de 6,2 milioane lei cu titlul de cotizație de la bugetul orașului la evenimentele organizate de de APTOR. Adăugând la această sumă cotizațiile celorlalți membri din asociație – hotelieri, Agenția de Dezvoltare Locală Oradea care ține de Primărie și veniturile din alte activități și sponsorizări, se estimează că bugetul total al APTOR va ajunge la peste 7,5 milioane de lei.

Coparativ, anul trecut acesta era de 5,9 milioane lei iar în 2017 fusese de 4 milioane lei. „Una dintre sursele de venit direcționate către APTOR o reprezintă taxa specială pentru promovarea turismului aprobată și încasată de Municipiul Oradea conform reglementărilor precizate de (…)Codul Fiscal. Suma previzionată a fi încasată din taxa specială pentru promovarea turismului în 2019 este de 1.550.000 lei, sumă care se va utiliza integral pentru proiectele gestionate de APTOR în vederea dezvoltării turismului local și atragerii de turiști”, se arată în raportul de specialitate al proiectului. Suma de peste 1,5 milioane lei este inclusă în alocarea de 6,2 milioane de la bugetul local. Familia regală, la Oradea „Din milionul de lei acordat în plus anul acesta, peste 650.000 lei merg pe evenimentele dedicate Centenarului. Pe lângă ce va fi în această săptămână, de 20 aprilie, în 23 mai va avea loc vizita familiei regale la Oradea, eveniment care va fi pregătit tot așa, în ton cu Centenarul. Vor fi concerte de muzică populară patriotică, avem confirmată participarea trioul-ului Furdui Iancu, Ionuț Fulea și Ioan Bocșa. Dacă ne confirmă participarea toate fanfarele și unitățile militare invitate, vor fi cheltuieli importante cu deplasarea și cazarea”, spune Mihai Jurca, directorul APTOR. Cele mai costisitoare Dintre cele mai costisitoare evenimente, primul este Centenarul Orădean – împlinirea a 100 de ani de administrație românească în Oradea. Aceasta figurează în calendarul evenimentelor APTOR cu un buget de 470.000 lei. La European Music Open, municipalitatea are o contribuție de 480.000 lei, cu 30.000 lei mai mult față de anul trecut. A crescut și alocarea pentru Festivalul Medieval al Cetății, cu 100.000 lei, ajungând la 550.000 lei. Zilele Culturii Maghiare + Carnavalul Florilor figurează cu 570.000 lei; bugetul este mai mult decât dublul celui din 2018, 250.000 lei.

Dacă anul trecut nu puseseră niciun leu în bugetul inițial pentru Transilvania Film Festival, în bugetul pe 2019 al evenimentului au apărut 100.000 lei. „Ne-am implicat financiar și anul trecut, din economiile făcute la alte evenimente. TIFF-ul orădean va fi ca o ediție de toamnă a festivalului și poate crește frumos”, consideră Jurca, reiterând ideea lansată anul trecut de directorul festivalului, Tudor Giurgiu. Cel mai finanțat eveniment din calendarul APTOR rămâne Toamna Orădeană. De la 600.000 lei în 2018, festivalul derulat între 5 și 8 octombrie a ajuns în 2019 la un buget estimat la un milion lei. O lună mai târziu, în noiembrie, ar urma să aibă loc alegerile prezindențiale.

Directorul APTOR spune că planul pentru acest an este ca Toamna Orădeană să ocupe atât Piața Unirii cât și curțile Cetății, cu amplasarea de scene și organizarea de evenimente în ambele locații. Asta dacă bugetul propus va fi votat în forma inițială. Târgul de Crăciun din acesta an are un buget estimat la nivelul celui din 2018, de 650.000 lei. Revelionul municipal se anunță, din nou, mai degrabă modest, cu alocarea de 70.000 lei.