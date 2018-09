Protest la Penitenciarul Oradea

Peste 35 de angajaţi din Penitenciarele Oradea şi Gherla au protestat, marţi, la Oradea, cerând demisia ministrului Justiţie, Tudorel Toader. Proteste similare au organizat și angajații Penitenciarului de Maximă Siguranță Ploiești și ai Penitenciarului de femei Târgșoru Nou.

Angajaţii au cerut demisia ministrului Justiţie, Tudorel Toader, pe care îl acuză că a promis plata orelor suplimentare şi standarde privind condiţiile de lucru din penintenciare, dar nu s-a ţinut de cuvânt.

Protestatarii s-au adunat în faţa Penitenciarului Oradea având pancarte cu mesaje precum „Stop discriminării”, „Legile sunt date pentru a fi aplicate”.

Ei au scandat „Tudorel demisia”, „Tudorel, Minciunel”, „Cu aşa conducători, o ţară de infractori”, „Dumnezeu cu noi, DNA pe voi” sau „Primisiuni deşarte, prosteală ca la carte”.

Fără împuterniciri

Liderul Sindicatului Liber din Penitenciarul Gherla, Ovidiu Bota, a declarat că se cere oprirea împuternicirilor ilegale şi reluarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de management superior, pentru „încetarea practicii de vasalizare prin împuterniciri”.

„Cerem demisia ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, şi protestăm faţă de refuzul acesuia de a rezolva problemele legate de îmbunătățirea condițiilor de muncă și de respectare a drepturilor agenților, ofițerilor și personalului civil din penitenciare. Ministrul Justiției a promis acum un an standarde privind condițiile de lucru in penitenciare şi un plan multianual de investiții, dar nu s-a ținut de cuvânt. În schimb, bugetul pentru investiții a fost redus la jumătate. În plus, în continuare sunt peste un milion de ore suplimentare restante neplătite. Deşi Toader s-a angajat în urmă cu 6 luni că acestea vor fi plătite, nu s-a ținut de cuvânt. Mai cerem stoparea împuternicirilor ilegale şi reluarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de management superior pentru încetarea practicii de vasalizare prin împuterniciri, unele deja ilegale prin depășirea limitei de un an permisă de lege”, a spus Bota.

Acesta a precizat că dacă revendicările nu vor fi rezolvate, angajaţii din penitenciare vor comtiua acțiunile în instanțele civile și penale împotriva ministrului Justiției și vor recurge la blocarea activității penitenciarelor ca urmare a refuzului lor de a lucra în condiții de lucru improprii.

Și în Prahova, aproximativ 50 de angajați ai Penitenciarului de Maximă Siguranță Ploiești și Penitenciarului de femei Târgșoru Nou au protestat în fața închisorii din Ploiești, cerând condiții mai bune de muncă, mărirea salariilor şi plata orelor suplimentare.

Sursa: Mediafax