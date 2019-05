Proteste la şantier, în Piaţa Regele Ferdinand

Miercuri, viceprimarul Mircea Mălan şi Mihaela Neag, şefă serviciu în cadrul Direcţiei Managementul Proiectelor cu Finanţare Internaţională din cadrul Primăriei, au ieşit în teren, pentru a constata situaţia.

„Sigur că sunt nemulţumiri. Au 400 de angajaţi care vin la muncă cu maşinile, au hotelul şi restaurantul care au nevoie de alimentare. Am găsit o soluţie discutând la faţa locului. Spre exemplu, pentru sala de nunţi unde au loc evenimente programate, am convenit ca vinerea, după ora 16:00, să nu se mai lucreze cu utilaje care fac zgomot şi praf, pe toată perioada weekend-ului”, spune vicele. Şi banca din vecinătatea trotuarului spart a cerut acces şi staţionare pentru maşina de valori.

Mălan insistă că lucrările nu se pot face fără deranj, dar că riveranii, mai ales cei cu activitate în alimentaţie publică şi loisir, vor avea de câştigat la final. Trotuarul cuprins între străzile Teatrului şi Ady Endre va fi lărgit uşor şi va permite amenajarea de terase.

„Există o problemă acolo, pentru că pe o parte din trotuar sunt ei proprietari. Cu un an înainte am discutat şi am stabilit, într-un schimb de adrese, că atunci când Primăria începe lucrarea, şi ei vor contacta firmele executante şi vor amenaja partea lor de teren pe bani proprii. Noi am mers pe ce s-a discutat atunci, lucrarea se face într-un proiect european, nu putem schimba suprafeţele în această etapă”, precizează viceprimarul.

Reamenajarea Pieţei Ferdinand a început miercuri, cu excavaţii lângă trotuarul din faţa Casei de modă spre Astoria. Parcările au fost desfiinţate în unele locuri, unele străzi au fost închise la câte un capăt. Pe strada George Barițiu s-a schimbat sensul de mers și se circulă dinspre strada Moscovei spre strada Postăvarului, iar pe strada Postăvarului se circulă dinspre strada Mircea Popescu spre strada George Barițiu. Totodată, pe strada Moscovei se circulă pe sens unic de la Piața Ferdinand spre strada George Barițiu. Având în vedere aceste restricții, accesul pe strada Teatrului se face din strada Postăvarului.

