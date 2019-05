PSD Bihor, plângere împotriva lui Bolojan pentru încălcarea legii electorale

„Președintele PNL Bihor încalcă grosolan legea și descinde în secțiile de vot din județul Bihor în încercarea disperată de a intimida membrii secțiilor și cetățenii onești.

S-a întâmplat, de exemplu, în SV 553 din Haieu. Ilie Bolojan nu avea ce să caute acolo, sub niciun pretext: nu are domiciliul acolo, nu a mers să voteze și nici nu este candidat. Așadar, descinderea sa a fost total ilegală, în total dispreț față de lege și față de bihoreni.

PSD Bihor va depune astăzi plângere penală împotriva președintelui PNL Bihor pentru încălcarea legii electorale”, este mesajul postat de reprezentanții PSD Bihor pe Facebook.

A mers să-l scoată pe pesedist din secție!

Contactat telefonic, Bolojan ne-a transmis care a fost, de fapt, motivul deplasării sale la secția de votare din Haieu, comuna Sânmartin, unde primarul este PSD. Și anume, i s-a sesizat faptul că un membru PSD, George David a stat în secția de votare și în perimetrul de votare, în repetate rânduri, deși nu avea ce să caute acolo. “Fiind informat de către reprezentanții noștri că un domn David staționează în perimetru și în stația de votare de la Haieu, m-am deplasat, am intrat în secție și l-am rugat de dl președinte al secției de votare să nu îi mai permită să staționeze acolo. Mi-a spus că i-a atras atenția de câteva ori și i-am mulțumit.

Când am intrat, el ieșea (David – n.red.). I-am dat mâna, i-am atras atenția că nu e corect ce face. Nu a spus nimic și am plecat de acolo. Dacă asta înseamnă tulburarea procesului de vot din Haieu, vă las pe dvs să apreciați. Sigur că erau două abordări pe care le aveam la dispoziție. Să facem o sesizare la BEJ și dura 3-4 ore până se verifica situația sau să mergem și să îl rugăm frumos să nu mai staționeze, să îi atragem atenția”, declară Bolojan.

Președintele PNL Bihor știe că David este angajatul unei companii deținută de Primăria Sânmartin. “E clar că a fost de mai multe ori în secția de votare. Eu cred că am procedat corect. Nu e normal să staționeze repetat în secție și în perimetrul secției de votare”, adaugă Bolojan. Întrebat cum comentează anunțul PSD, cum că vor face plângere penală, liderul PNL Bihor a reacționat astfel: “E problema lor să facă ce vor. Fiecare face ce consideră de cuviință”. Altfel, dacă nu primește alte sesizări, Bolojan spune că își va petrece restul zilei în zona sediului PNL Bihor, din Oradea.

Pavel: “Bolojan nu e candidat. De ce se plimbă prin secții?”

În apărarea colegului său de partid din PSD, candidatul PSD, eurodeputatul Emilian Pavel, a ținut să sublinieze că George David este localnic și a votat în secția din Haieu. În schimb, Pavel subliniază că Bolojan, nefiind candidat, nu are ce căuta să se plimbe prin secțiile de votare. “A mers prin secțiile de vot din Paleu, Haieu și Oradea, chiar dacă nu este candidat”, spune Pavel despre Bolojan. În altă ordine de idei, Pavel a votat doar pentru alegerile europarlamentare, nu și pentru referendum. “Este anticonstituțional, iar întrebările nu sunt clare. În Constituție, spre exemoplu, se spune că e dreptul președintelui de a grație. Oare i se aplică și lui?”, întreabă Pavel.