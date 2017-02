PSD-iștii își pierd și ei răbdarea | „Dragnea, Grindeanu și Iordache nu sunt liderii mei!”

Oameni care au crescut în partidul PSD își exprimă dur nemulțumirile lor legate de deciziile luate de trio-ul Dragnea, Grindeanu și Iordache. Între timp ce unii declară că se simt rușinați că au făcut parte din partidul PSD, alții îi acuză că „au încercat să bage pumnul în gura poporului român” sau că sunt un „grup infracțional”.

Pe lângă Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Florin Jianu (detalii aici) alte nume importante din PSD au ales să protesteze părăsind partidul.

„Dragnea, Grindeanu și Iordache nu sunt liderii mei! Au încercat să bage pumnul în gura poporului român!”

Fostul consilier judeţean al PSD Maramureş şi trezorier al filialei, Călin Andrei Tuns, un cunoscut om de afaceri și-a anunțat și el demisia din Partid.

„De-a lungul experienței mele la PSD am cunoscut mulți oameni minunați ! Profesori, medici, avocati, studenți, elevi, muncitori, antreprenori, femei, bărbați !

Mulți dintre aceștia astăzi sunt indignati de ceea ce s-a întâmplat ieri seara și azi noapte!

Nu așa se guvernează in anul 2017 !

Dragnea, Grindeanu și Iordache nu sunt liderii mei !

Prin modul in care au încercat sa bage pumnul in gura poporului român mi-au semnat demisia din PSD ! Ei !

Domnule Grindeanu, nu pot sa spun decât ca ai făcut ceva pe numele bunicului tău scris pe peretele Memorialului Durerii de la Sighet prin aceasta atitudine !

Închei citându-l pe Ion Rațiu : «Voi lupta pana la ultima picătură de sânge pentru ca tu să poți să nu fii de acord cu mine !»”.

„Nu pot acorda girul meu unui grup infracțional”

Inițiatoarea legii anti-fumat, Aurelia Cristea, și-a dat miercuri demisia in semn de protest.

„Aurelia Cristea, membru PSD Septembrie 1996 – 01 Februarie 2017, fost parlamentar PSD legislatura 2012-2016, fost ministru delegat pentru dialog social si relația cu societatea civilă Martie-Decembrie 2014…

În cursul zilei de astăzi am depus demisia mea din rândurile Partidului Social Democrat. . În toată activitatea mea de om politic şi parlamentar, am acţionat conform câtorva principii personale de neclintit- acelea ale respectului pentru lege şi cetăţean, ale dialogului, verticalităţii, congruenţei între vorbe şi fapte, al integrităţii. Am simţit direct efectele nepotrivirii dintre aceste principii şi abordarea unora dintre oamenii politici, dar am rămas fidelă lor indiferent de consecinţe. Într-un astfel de moment, cred că avem fiecare datoria morală să nu rămânem indiferenţi. Iar eu nu pot acorda girul meu, chiar din calitatea de membru, unui grup infracţional aflat vremelnic în fruntea PSD şi , din păcate, al ţării” a anunțat Aurelia Cristea pe Facebook.

„Mi-e rușine de mine. Am pus umărul la construcția unui sistem bolnav”

Secretarul general al PSD Reșița, Valentin Lupșa, aflat la al doilea mandat, a demisionat din partid printr-un email trimis din Germania, unde se află la muncă, anunță site-ul Argument.

„Aseara am simtit ca locul meu este in strada. In toiul noptii, sa luptam cu nedreptatea asa cum un cioban goneste un lup de la stana. Am adormit cu greu, si cand m-am trezit dimineata, mi-am dat seama ca sunt PSD-ist. Singurul mod in care as fi putut fi in strada ar fi fost, probabil, infipt intr-o teapa. Si culmea, nu as fi putut fi suparat. Mi-e rusine de mine ca am putut participa la constructia unui partid din care s-a nascut un guvern bolnav, care lucreaza pentru un om, si nu pentru o natiune. Sper sa am puterea sa ma iert pe mine insumi, ca apoi sa pot cere iertare celor din jurul meu…Imi pare sincer rau ca am pus umarul la constructia unui sistem bolnav….Am intalnit in PSD cativa oameni de inalta calitate, care cu siguranta imi vor ramane prieteni, dincolo de opinia politica. Si nu de ei ma despart, ci de marea turma de slugi si elefanti care formeaza majoritatea PSD.”, a spus Valentin Lupsa.

Ciprian Necula, fost secretar de stat, a confirmat joi pentru Hotnews.ro ca a demisionat din PSD.

„Am actionat, intotdeauna, in raport cu crezul meu! Nu am niciun motiv sa nu o fac si acum. Raman un om dedicat stangii, neafiliat politic!” a scris Necula pe Facebook.

Și Adrian Ionuț Gâdea a informat Biroul permanent al Camerei Deputaților că începând cu data de 27 ianuarie își depune demisia din calitatea de deputat. Adrian Ionuț Gâdea a fost ales deputat de Teleorman pe listele PSD.