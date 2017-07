PSD propune burse şcolare şi ar spune pas „Luminii”

Aflaţi în Opoziţie pe plan local, pesediştii din Oradea nu văd cu ochi buni amplasarea şcolii internaţionale adusă de Fundaţia Lumina în campusul şcolar Partenie Cosma. Fostul inspector şcolar general Nicolae Avram crede că şcoala respectivă va îngreuna activitatea la Colegiul Economic şi, având în vedere taxele şcolare de peste 4.000 de euro/an/elev la şcoala privată, nu înţelege de ce Primăria Oradea investeşte sute de mii de lei noi în dotarea şcolii private. Vrând să demonstreze că nu sunt doar gică-contra, pesediştii din Consiliul Local propun acordarea, din banii Dacă PSD este împotriva finanţării din bugetul local al şcolii internaţionale private, în schimb, pesediştii propun Consiliului Local acordarea de burse pentru elevii orădeni, atât pentru performanţă şcolară, cât şi burse sociale.

1.500 de burse sociale, cu un ajutor de 50 de lei/lună – pentru elevii din copii sărace, 1.000 de burse de studiu cu 55 lei/lună – pentru elevii din copii cu venituri sub-mediocre, 500 de burse de merit, adică 75 lei/lună – pentru elevii cu medii şcolare anuale de peste nota 9,50 şi 50 de burse de performanţă, cu 100 lei/lună recompensă pentru cei cu premii şi menţiuni la olimpiade naţionale şi internaţionale. Propunerea enunţată de consilierul local Adrian Negrea este una a întregului grup PSD, în fapt o reeditare a încercării din fostul mandat. Nici atunci, PSD nu a reuşit să obţină acordul primarului şi a majorităţii PNL pentru ca municipalitatea să acorde asemenea burse pentru elevii din Oradea. Chit că în alte oraşe din ţară există asemenea burse. Pentru cele 3.050 de burse, PSD estimează un efort municipal de circa 2 milioane de lei noi, anual.

„Sperăm ca propunerea să nu fie tratată ca o chestiune politică, deoarece peste 4, 8, 12 ani va da rezultate şi nimeni nu se va uita că a propus PSD, PNL sau UDMR. Dorim să se ajungă la un consens. Cu siguranţă, propunerea se poate îmbunătăţi, suntem deschişi la tot dialogul, dar am vrea să vedem proiectul pus în aplicare”, a subliniat consilierul local Liviu Sabău Popa.

Nu vor „Lumina” la „Cosma”

Consilierii locali PSD au explicat la partid de ce au votat împotriva proiectului de susţinere cu bani publici a şcolii private internaţionale pe care Fundaţia Lumina (Turcia) o deschide la Oradea. „Noi vedem ca prioritate susţinerea şcolii publice din bani publici, nu a şcolii private”, enunţă Sabău Popa. Colegul său, fostul inspector şcolar general Nicolae Avram nu înţelege de ce Primăria a ales să pună şcoala internaţională la parterul campusului şcolar de la Partenie Cosma şi evidenţiază sumele pe care Primăria le investeşte într-o şcoală privată, pentru ca directorii din parcurile industriale să aibă unde-şi trimite odraselele l aşcoală. „Primăria se obligă ca până la 15 august 2017 să doteze respectivul parter pentru ca grădiniţa şi şcoala să poată începe cursurile. Sunt dotări de 750.000 de lei. Pe de altă parte, ADLO va suporta eventualele pierderi ale şcolii, de 150.000 de euro pe an”, precizează Avram care nu înţelege de ce Primăria se angajează la un asemenea efort, câtă vreme şcoala privată are taxe de şcolarizare extrem de ridicate: 4.900 de euro/an pentru învăţământul primar şi 4.300 de euro pentru grădiniţă! Avram crede că, la aceste taxe, şcoala va rămîne fără cursanţi. „Dacă au să plătească cei 7 copii înscrişi, atunci de ce mai trebuie susţinute din bani publici acele pierderi de 150.000 euro?”, întreabă Avram. Acesta mai găseşte şi alte probleme: „Constatăm şi o discriminare între privat şi privat. În Oradea mai sunt şcoli private, precum şi universităţi private, precum Don Orione şi Agora, care nu primesc 750.000 de lei pe an pentru dotări de la Primăria Oradea. Cu aceşti bani, am putea amenaja colegiile naţionale din Oradea care sunt în starea în care sunt”. Fostul şef al IŞJ se teme că, în cele din urmă, elevii Colegiului Economic vor fi nevoiţi să meargă la şcoală în două schimburi, la scurt timp după ce a primit în folosinţă cel mai modern spaţiu de învăţământ din Bihor. Avram critică şi decizia administraţiei locale de a aloca două din cele opt spaţii de locuit din campusul şcolar către şcoala Lumina: „Cine sunt profesorii, cine îi selectează şi pe ce criterii? Şcoala nu are autorizaţie, nu poate fi public. Aţi văzut anunţat public că există o perioadă de înscriere?”. Din cele 40 de săli de clasă ale Colegiului Economic, cele 12 de la parter au fost alocate de către Primărie şcolii internaţionale – venită la Oradea prin Fundaţia Lumina, al cărei patron spiritual este învăţatul islamic, poetul, gânditor şi autorul turc Fethullah Gulen, identificat ca inamic de către preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan.

Iată ce burse propune PSD pentru elevii din Oradea:

Iată ce tip de burse propune grupul de consilieri locali ai PSD Oradea: „Un număr de 3050 de elevi ai unităților de învățământ din Oradea, adica 11,8% din totalul elevilor inscrisi, ar trebui să beneficieze de burse de performanță, de merit, de studiu, ori burse sociale în anul școlar 2016 – 2017, valoarea acestora fiind între 50 și 100 de lei, după cum urmează:

a) 1.500 burse sociale, reprezentând MAXIM 5,8% din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 12 luni cel mult egal cu 50% din salariul minim pe economie și au media 10 la purtare, burse în cuantum de 50 lei. Efortul financiar din bugetul local este de MAXIM 900.000 lei anual, sau 75.000 lei lunar.

b) 1.000 burse de studiu, reprezentând MAXIM 3,9% din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu 75% din salariul minim pe economie și au media 10 la purtare, burse în cuantum de 55 lei, efortul financiar din bugetul local fiind de MAXIM 660.000 lei anual, sau 55.000 lei lunar.

c) 500 burse de merit, reprezentând MAXIM 1,9% din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat care au obținut medii cel puțin egale cu 9.50 și au media 10 la purtare, burse în cuantum de 75 lei. Efortul financiar din bugetul local este de MAXIM 450.000 lei anual, sau 37.500 lei lunar. Elevii care beneficiază de această măsură pot beneficia și de bursa de performanță în cazul în care înregistrează și note mari dar și căștigă premii la olimpiadă.

d) 50 burse de performanţă, reprezentând MAXIM 0,2% din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 100 lei, pentru locurile I, II, III, mențiune obținute la olimpiadele naționale și internaționale în domeniile matematică, fizică, chimie, informatică, efortul financiar din bugetul local fiind de MAXIM 60.000 lei anual, sau 5.000 lei lunar.”