Puşa Ciucle, de la cizma spectacol la pantofii sexy

În anii ’90 vindea în consignaţie o pereche de cizme cu 10.500 lei. De pe o zi pe alta. Era un model de cizme spectaculos, la care perforatul dura trei ore, iar împletitul alte trei ore. Şi-a propus să breveteze cizma pe care ea a inventat-o, o cizmă fără nicio cusătură de maşină, totul îmbinat în curele, o dantelă…

Orădeanca Puşa Ciucle este, probabil, singurul designer român care realizează singur un pantof, de la desen până la finisaje. În portofoliul ei sunt pantofi-bijuterii care au fost înnobilaţi cu 1.200 de cristale Swarovsky.

Puşa Ciucle este absolventă a unei facultăţi la care erau admişi doar cei mai buni, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, dar în cele din urmă s-a lăsat sedusă… de pantofi. De creaţie. Undeva, latentă a fost întotdeauna în mintea ei dorinţa de a crea. Puşa Ciucle îşi aminteşte că bunica ei trebuia să-şi ţină ascunse feţele de pernă, şorțurile, iar apoi baticurile de caşmir, care puteau fi transformate oricând în hăinuţe de către fetiţa care ştia să meargă drept cu acul maşinii de cusut încă de la patru ani. Nici acum nu s-a schimbat prea mult.

Inspiraţia de a crea pantofi îi vine de la un toc, de la un calapod. Se culcă „cu pantoful în minte” şi tot aşa se trezeşte dimineaţa. Alexander Mc Quinn şi Galiano sunt cei care creează pantofi pe gustul designerului orădean. Puşa Ciucle recunoaşte că e atentă la tendinţe, deoarece numai aşa te poţi impune. Este şi cazul colecţiei lansate de designerul orădean în cadrul celui mai glam eveniment care a avut loc în această perioadă în Oradea.

Conceptul evenimentului a avut şi o latură caritabilă – strângerea de fonduri pentru Nuria, o fetiţă de opt ani, diagnosticată cu hidrocefalie şi retard locomotor sever, care urmează să fie supusă unei intervenţii chirurgicale la Cluj. Propunerile Puşei Ciucle pentru 2017 sunt diverse: desene amuzante, detalii grafice, ţinte, catarame. Iar dacă preferi o pereche de pantofi simpli, ori sexy – dintre aceia care arcuiesc linia piciorului – îi poţi găsi tot la Puşa Ciucle.

Combat boots și booties

„Colecția lansată acum se încadrează în trendul acestui sezon și se adresează tinerilor și femeilor îndrăznețe, nonconformiste, sigure pe ele și pe stilul lor. Firul conducător al colecţiei este ideea de combat boots și booties. Accesoriile dominante sunt capse, lanțuri, insigne, petice de blană. Am pus accent pe liniile tiparelor, care trebuie și reușesc să pună în valoare frumusețea gambelor femeii. Pentru pantofi am creat modele cu tocuri stiletto suportabile, cu decupaje elegante și sexi. Am conceput și realizat fizic toate modelele singură”, spune designerul Puşa Ciucle.

Fiecare pantof este un statement, crede designerul. Pantoful e secretul cu care se scoate o ţinută din anonimat. Un pantof deosebit salvează o ţinută ştearsă, un pantof este pentru picior ceea ce este un inel cu diamant pentru mână.