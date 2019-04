„Putem să câștigăm ambele meciuri cu Corona Sportul”

Meciurile au loc vineri, de la ora 19:00, respectiv sâmbătă, de la ora 12:00, la Brașov. Confruntarea constituie un derby pentru locurile 2-3 ale clasamentului, înaintea play off-ului.

Corona Sportul Studențesc se află pe locul secund înaintea acestei etape, având patru puncte avans față de echipa noastră, ocupanta locului 3. Pentru a putea devansa formația brașoveană, CSM Digi va trebui să câștige ambele meciuri. Miza locului 2 o constituie numărul mai mare de partide disputate în bazinul propriu în semifinalele turneului play off, în care CSM Digi va întâlni chiar Corona Sportul Studențesc.

„Corona are patru puncte mai mult decât noi, adică exact punctele pe care le-a obținut în meciurile din retur cu Steaua. Eu nu știu în ce formă s-a prezentat Steaua la acele partide sau în ce condiții au fost posibile acele rezultate. Nu este treaba noastră, dar cert este faptul că aceste patru puncte au făcut diferența dintre noi și echipa brașoveană. Noi am avut evoluția normală pe care o preconizam în urmă cu două sezoane, când eu am preluat echipa. Avem un număr mai mare de puncte față de ediția trecută, nu am avut evoluții mai slabe”, ne-a declarat antrenorul CSM Digi, Dorin Costrăș.

Tehnicianul orădean este însă încrezător în șansele echipei sale. „Am convingerea că noi putem câștiga ambele meciuri de la Brașov. Dacă vom evolua la potențialul nostru adevărat, avem șanse la victorii în aceste partide”, a conchis Dorin Costrăș.

Meciurile Corona Sportul Studențesc – CSM Digi vor fi conduse de perechea de arbitri Mihai Bălănescu (București) – Mihnea Alexandrescu (Cluj-Napoca).

Cea de-a doua echipă orădeană din Superligă, Crișul, va juca în ultima etapă acasă, cu Politehnica Cluj-Napoca. Partidele sunt programate sâmbătă, de la ora 19:00, respectiv duminic, de la ora 10:00, la Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu”.