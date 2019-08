Radiaţiile telefoanelor mai periculoase decât cele transmise de antene

Direcţia de Sănătate Publică Bihor avertizează că telefoanele mobile utilizate de elevi sunt mai periculoase decât antelele de telefonie.

,,Din analiza tuturor datelor referitoare la amplasarea antenelor de telefonie mobilă în apropierea Liceului Greco-Catolic < > Oradea, radiațiile produse de antenele de telefonie mobilă sunt nesemnificative în comparație cu radiațiile transmise de telefoanele mobile pe care le utilizează din plin elevii și pe care le țin în apropierea corpului”, este concluzia Direcţiei de Sănătate Publică Bihor.



Potrivit acesteia, măsurile de protecție a sănătății publice se stabilesc prin politici sanitare la nivel național, european și mondial, având la bază studii științifice medicale pe loturi reprezentative statistic.



De aseenea, măsurătorile de radiații electromagnetice și studiile de specialitate existente la nivel mondial și național, au stabilit reglementări privind amplasarea antenelor de telefonie mobilă, reglementări care trebuie respectate de autorități atunci când eliberează notificări în privinţa asistenței de specialitate în vederea amplasării acestora.

În capul persoanei

,,Amplasarea antenelor de telefonie mobilă în turla Bisericii Sfântul Nicolae din Oradea s-a efectuat după eliberarea unei notificări privind asistența de specialitate în sănătate publică. Această notificare, eliberată în aprilie 2013, s-a bazat inclusiv pe < >, elaborat de specialiștii Centrului Regional de Sănătate Publică Cluj.



Stațiile de telefonie mobilă, la fel ca și telefoanele mobile, generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvență, cuprinse între 3kHz și 300GHz. Sistemele obișnuite de comunicare prin telefonia mobilă au alocate benzi de frecvență cuprinse între 800-1000MHz și 1700-2000MHz.

Cu toate că antenele de telefonie mobilă transmit permanent semnal, pe când telefonul mobil transmite doar când se efectuează convorbirile telefonice sau se transmit mesaje, în rest transmit doar intermitent (menține legătura cu cea mai apropiată antenă de telecomunicație), expunerea la câmp electromagnetic a unei persoane ce utilizează un telefon mobil este considerabil mai mare decât expunerea unei persoane care locuiește în preajma unor antene mobile, pentru că jumătate din puterea transmisă de telefonul mobil se absoarbe sub formă de căldură în capul persoanei care vorbește la telefonul mobil”, a precizat dr. Daniela Rahotă, directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Bihor.

Transmisii ecranate

Ea încercă să liniştească populaţia asigurând că împrăştierea semnalului emis de antenă este destul de mică, dată fiind amplasarea pe zonele mai înalte, cum ar fi turnurile, acoperişurile ori stâlpii. În plus, explică Rahotă, metalele și chiar lemnul și celelalte materiale de construcții ecranează transmiterea câmpului electromagnetic.

,,Regiunea acoperită de o antenă se numește celulă. În zonele urbane foarte populate aria unei celule este mică, deoarece are o capacitate de comunicare limitată în ceea ce privește numărul de utilizatori. Astfel, în aglomerările urbane vom avea celule foarte mici și un număr mult mai mare de antene.

Cu toate acestea, puterea acestor antene chiar și cumulată va fi mai mică, deoarece distanțele dintre celule sunt mai mici. Antenele sunt amplasate la înălțimi între 15-50 de m față de sol, pe zonele mai înalte (turnuri, acoperișuri, stâlpi), pentru că transmiterea câmpurilor se face preponderent pe orizontală, în fața antenei, niciodată în spatele ei, în jur de 120 de grade, și foarte puțin pe verticală (fascicul sub 10 grade).

Din această cauză, împrăștierea semnalului emis de antenă pe verticală este extrem de mică. Datorită acestui fapt, nivelurile de energie spre părțile clădirii sau înspre interiorul clădirii unde sunt amplasate anetenele sunt extrem de mici. În fața antenei, pe direcția fascicolului principal, atât intensitatea câmpului electric, magnetic cât și densitatatea de putere scad direct proporțional cu pătratul distanței, iar la 10 m, deja valorile măsurate sunt cu mult sub limitele de protecție pentru populația generală. În spatele antenei și sub antenă aceste valori sunt deja sub limita admisă de normele internaționale și naționale de la 2-3 m”, a conchis dr. Rahotă.

Ea a arătat şi că Institutul Naţional de Sănătate Publică a făcut numeroase măsurători de câmp electromagnetic în diverse locaţii, inclusive în judeţul Bihor, cea mai mare valoare fiind de 0,375 W/m², adică 18,75% din limita de expunere pentru populația generală de 2 W/m², iar valoarea mediană a fost de 0,0121 W/m² (0,6% din limita de expunere).