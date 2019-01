Raiffeisen Bank face un pas important spre generatia viitoare de agentii bancare

„Noul concept de retail implementat la Agentia Lotus Park, aduce solutii de gestionare a traficului atat prin zone de tranzactionare bazate pe masini electronice cat si prin suport one to one, astfel incat, experienta clientilor sa va contura atat in jurul timpului eficient petrecut in agentie cat si prin acomodarea unor cerinte de bancarizare complexe.

„In noua locatie vom oferi servicii complete si de calitate, fluxuri de lucru rapide intr-un spatiu deschis, cu un design contemporan. Este inca un pas pe care il face banca spre generatia viitoare de agentii, bazata pe un concept nou de face banking, intr-o formula deshisa, transparenta si inedita „de shoping mall”” a spus Codruta Trif, director Raiffeisen Bank.

Noul model de agentie beneficiaza de:

• o zona de autoservire 24 de ore din 24;

• ecrane cu informatii financiar bancare si anunturi de promovare, ecrane cu informații de reglementare, birou electronic de informații;

• birouri deschise pentru consultanta;

• sala de intalniri pentru interactiuni private mai complexe;

• hub multifunctional (zona de” back office”) – care va fi utilizat de personal pentru pregatirea interctiunilor cu clientii;

Primul sediu adaptat la noul concept Raiffeisen Bank a fost deschis in Bucuresti, in AFI Mall Cotroceni, iar cel de-al doilea este agentia deschisa acum, la Lotus Park din Oradea.

Banca va continua investitiile substantiale in procesul de digitalizare si simplificare, pentru a oferi produse si servicii bancare accesibile, rapide si usor de inteles. Aproape jumatate dintre operatiunile care inainte se faceau in casieriile agentiilor bancii sunt acum efectuate in reteaua de bancomate multifunctionale.

Raiffeisen Bank este o banca universala de top in Romania, care deserveste 2 milioane de clienti persoane fizice, aproximativ 100.000 de IMM-uri si 5.600 de corporatii. La finalul anului trecut, banca avea aproximativ 5.000 de angajati, 400 de agentii in toata tara, 900 de ATM-uri, 19.300 de EPOS-uri si peste 200 de masini multifunctionale (MFM-uri).

Advertorial!