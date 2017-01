Raportul Direcţiei Economice: 19% grad de îndatorare

Conducerea Direcţiei Economice din Primărie şi administratorul public, Dacian Palladi, au participat, miercuri, la prezentarea raportului de activitate pe 2016. Şeful Direcţiei Economice, Eduard Florea, și adjuncţii Nadia Haş şi Sorin Iacob au arătat că în 2016 mai mult de jumătate din bugetul de investiţii, de 116 milioane lei, al municipiului Oradea a fost alocat reabilitării sistemului de termoficare (39%) şi modernizării străzilor (20%), o sumă importantă revenind promovării turismului (8%). Conform directorului Florea, excedentul bugetar va fi alocat în 2017 în întregime investiţiilor.

Final de proiecte

Din cauza numeroaselor lucrări la proiectele pe fonduri europene, care necesitau finanţare şi din bugetul local, gradul de îndatorare a municipiului în 2016 a ajuns la un nivel-record. Cu rambursarea creditelor către CEC şi cu renegocierea creditului ING, datoria publică a oraşului scade în 2017 la 76 milioane lei.

Conform Nadiei Haş, în 2016 a continuat trendul crescător al încasărilor din cote IVG, pe fondul populării parcurilor industriale şi al creşterii nivelului de salarizare.

„Anul 2016 nu a fost un an atât de greu ca 2015. Anul 2016 a fost un an marcat de rambursarea creditului CEC, credit contractat pe un an de zile pentru susţinerea financiară a plăţilor pe proiectele europene. Totodată, având în vedere modificările aduse de Codul fiscal, a trebuit să organizăm mai multe sesiuni de instruire a personalului. În ceea ce priveşte situaţia veniturilor proprii, anul trecut am înregistrat o creştere a acestora cu 10% faţă de anul 2015. Dacă ne referim la calificativele de rating acordate de agenţia internaţională Fitch Ratings, acestea arată o economie în dezvoltare, continuitate politică la nivel local, performanţe financiare solide şi un cadru legislativ stabil”, a spus adjuncta Direcţiei Economice.

Schimbări pe Codul fiscal

Adjunctul Sorin Iacob a arătat că anul 2016 a adus schimbări importante în ceea ce priveşte principiile de impozitare, fapt care a determinat o creştere a numărului de contribuabili, atât persoane fizice cât şi persoane juridice.

„Dacă în 2015 se impozitau doar terenurile concesionate de la stat, din anul 2016 se impozitează şi clădirile concesionate de la stat. Acest fapt a dus la creşterea numărului de contribuabili la bugetul local, astfel că de la începutul anului 2016 şi până la mijlocul său a trebuit să ne ocupăm de lărgirea bazei de date. În ceea ce priveşte situaţia încasării creanţelor fiscale, în anul 2016 s-a înregistrat o creştere a debitelor, dar şi a masei impozabile. Orădenii fac în continuare cele mai multe plăţi prin casierie, fapt care face ca numărul persoanelor care stau la coadă să crească. Ne-am bucura dacă sistemul online ar fi mult mai folosit de către orădeni”, a spus directorul adjunct Sorin Iacob.

În teren!

Directorului Florea i-a revenit sarcina să expună obiectivele anului 2017. „Un prim obiectiv este îmbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii prin suplimentarea personalului de la ghişee în anumite intervale orare, implementarea unui sistem de numere de ordine pentru gestionarea fluxului de persoane la ghişee şi încasarea on-line a abonamentelor de parcare şi notificarea clienţilor prin SMS şi e-mail în privinţa datei de expirare. Un alt obiectiv este promovarea mijloacelor de plată online, eventual găsirea unei modalităţi de bonificare a celor care efectuează astfel de plăţi. Totodată, Direcţia Economică va desfăşura acţiuni concentrate în cazul societăţilor aflate în insolvenţă şi care deţin bunuri imobile”, a spus acesta.