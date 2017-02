Războiul comunicatelor în fotbalul bihorean! Octavian Şovre versus Liviu Codre!

La acuzele lansate de Octavian Şovre în comunicatul prin care şi-a anunţat demisia din funcţia de preşedinte al CJA Bihor, Liviu Codre a replicat cu un comunicat, pe care îl redăm mai jos.

„În calitate de reprezentant al echipelor din Liga a IV-a în Comitetul Executiv al AJF Bihor, vechi conducător de club şi fost arbitru divizionar, sunt surprins de motivele invocate de către domnul Octavian Şovre în comunicatul de presă în care şi-a anunţat demisia din fruntea CJA Bihor. Afirmaţia că am încercat de-a lungul mandatului său diverse «tertipuri de a influenţa negativ activitatea CJA Bihor, neavând succes» este total neadevărată.

Posibil să fi fost incomod atunci când am fost împotriva dublării baremurilor de arbitraj, apărând interesele echipelor, sau atunci când s-a introdus la Liga a IV-a al patrulea oficial peste voinţa echipelor, fapt contestat de toţi conducătorii Ligii a IV-a. Sau poate atunci când am fost de acord ca din bugetul AJF să se aloce sume consistente pentru activităţile desfăşurate de către CJA Bihor. Toate aceste probleme au fost dezbătute pe larg în şedinţele Comitetului Executiv la începutul mandatului domniei sale.

Dar supărarea dânsului vine în urma şedinţei Comitetului Executiv de luni, 20 februarie, când Comisia de Validare a candidaturilor pentru funcţia de preşedinte, din care am făcut şi eu parte, a respins candidatura sa, pentru că nu îndeplinea cerinţele statutului AJF Bihor din 2011.

Pe fondul acestei nemulţumiri, a luat hotărârea de a nu permite arbitrilor să oficieze la jocurile de pregătire din judeţ. La semnalarea acestui fapt de către conducătorii echipelor, nemulţumiţi de situaţia creată, l-am informat pe preşedintele AJF Bihor, Valer Vancea, şi am încercat să aflu părerea domnului Şovre despre situaţia creată. Neputând fi contactat, am cerut părerea domnului Nagy Alexandru, membru al Comisiei de Delegări, care mi-a relatat că din dispoziţia domnului Danşa Ciprian nu vor fi delegaţi arbitri la jocurile de verificare din această săptămână. Lucrul acesta poate fi confirmat de domnii Nagy Alexandru şi Valer Vancea. Printre altele, i-am spus domnului Nagy că situaţia creată nu este corectă, mai ales că domnul Şovre face parte din conducerea AJF Bihor, iar acţiunea sa este percepută ca o răzbunare sau răzvrătire a arbitrilor împotriva echipelor. Cum ar reacţiona domnul Şovre dacă echipele ar face front comun şi ar cere schimbarea sa?

Răstălmăcirea vorbelor mele mă deranjează şi mă obligă să-i spun domnului Şovre, cu tot respectul, că supărarea sau unele influenţe din anturajul dânsului nu duc la nimic bun şi mai ales acum, în preajma alegerilor, poate se încearcă o manipulare a membrilor AJF Bihor? Să lăsăm ranchiuna şi bârfele, să ne respectăm reciproc şi să-i lăsăm pe cei îndreptăţiţi să aleagă ce cred ei că este bun.

Legat de aşa-zisa influenţă a mea în Comitetul Executiv din 20 februarie, legată de litigiul clubului nostru, CSM Olimpia Salobta, cu Universitatea Oradea, îl rog să nu se amestece, deoarece nu cunoaşte cazul, eu cerând doar să se rezolve acest litigiu care durează din septembrie 2016. Noi, cei implicaţi, aşteptăm deciziile comisiilor abilitate şi nu dorim să facem din acest caz un subiect de presă sau de ceartă între cele două cluburi.

Cu speranţa că nu voi fi perceput ca o persoană conflictuală, şi cei care mă cunosc vor înţelege cum stau lucrurile, îmi cer scuze pentru situaţia creată. Doresc ca domnul Şovre să revină asupra deciziei sale şi să conducă în continuare în mod onest şi cinstit destinele arbitrajului bihorean. Îl felicit sincer pentru rezultatele obţinute în arbitrajul românesc şi internaţional şi îi doresc mult succes în continuare”, a afirmat Liviu Codre.

Replica lui Octavian Şovre

Reacţia lui Octavian Şovre a venit tot printr-un comunicat trimis pe e-mail: „Pentru cunoașterea exactă a adevărului doresc ca opinia publică să fie bine informată, având în vedere că acesta a spus doar frânturi de adevăr, cu scopul de a denatura și a dezinforma.

De la bun început clarific faptul că, CJA Bihor este parte integrantă a Asiciației Județene de Fotbal Bihor, asociație care are obligația de a asigura funcționalitatea comisiilor din subordinea sa. Pornind de la această realitate vreau să menționez că declarațiile domnului Codre referitor la faptul că ”din bugetul AJF s-au alocat sume consistente de bani pentru activitățile desfășurate de CJA” sunt total neadevărate, cu toate că era de obligația AJF să susțină financiar activitățile comisiei. Precizez că pe parcursul anului 2016 nu s-a alocat nici măcar 1 (unu) leu comisiei de arbitri. În schimb, anual arbitrii și observatorii au contribuit la bugetul AJF cu peste 5.000 de lei prin plata vizei anuale. Activitatea CJA Bihor a fost susținută exclusiv de către Asociația Cavalerii Fluierului, înființată cu scopul de a suplini această lipsă de finanțare.

În altă ordine de idei nu am solicitat niciodată dublarea baremurilor de arbitraj, fapt ce se poate verifica în procesul verbal al Comitetului Executiv din februarie 2016, ci doar am dorit să venim în sprijinul echipelor, în sensul ca aceste bareme de arbitraj și observare să fie achitate în mod legal pe bază de factură emisă de către arbitri, care urmau să fie constituiți în PFA-uri și PFI-uri. În schimb Liviu Codre și-a impus punctul de vedere împotriva inițiativei mele, în cadrul ședinței de Comitet Executiv. Discutând cu reprezentanții echipelor am constatat că aceștia nu au fost informați de această inițiativă, din contră, acesta ascunzând adevărul. Ulterior, pe parcursul anului 2016, mai multe echipe au avut probleme legate de modul actual de plata al baremurilor, în urma controalelor efectuate de către Curtea de Conturi.

Legat de introducerea celui de-al patrulea oficial (arbitru de rezervă) la jocurile din cadrul Ligii a IV-a, vreau să subliniez că acest lucru nu a generat niciun cost suplimentar din partea echipelor, așa cum a lăsat să se înțeleagă Liviu Codre. Promovarea acestei inițiative a fost făcut cu scopul de a da posibilitatea tinerilor arbitri, care sunt majoritari din punct de vedere numeric în cadrul comisiei, să învețe și să acumuleze experiență pentru a fi cât mai bine pregătiți în momentul în care vor face pasul spre Liga a IV-a. Referitor la faptul „am luat hotărârea de a nu permite arbitrilor să oficieze la jocurile de pregătire din judeţ” menționez că după ședința Comitetului Executiv din data de 20 februarie 2017 am fost profund dezamăgit de modul în care Liviu Codre ingerează și își impune influența în cadrul desfășurării activității AJF, motiv care m-a făcut să-mi înaintez demisia, lucru care a fost făcut și de către șefii de departamente din cadrul comisiei. În urma acestui fapt comisia pe care am condus-o nu mai avea autoritatea de a delega arbitri la jocuri.

Legat de influența lui Liviu Codre în cadrul Comitetului Executiv cu privire la cazul CSM Olimpia Salonta și Universitatea Oradea, vă aduc la cunoștință poziția adoptată de către acesta la începutul ședinței, când l-a amenințat pe președintele AJF Bihor că „dacă nu rezolvă favorabil acest caz astăzi (20 febr. 2017), se ridică de la masă și nu se mai ia nicio o decizie în lipsa lui”, având în vedere că urma validarea dosarului meu.

Referitor la modul de lucru al domnului Codre aș vrea să mai menționez că înainte de a mă hotărî să candidez la funcția de președinte al AJF am fost sunat de către acesta, îndemnându-mă să fac acest lucru, motivând că ”trebuie făcută curățenie” în cadrul AJF Bihor.

Cu privire la acuzația voalată că aș manipula echipele afiliate la AJF Bihor înaintea alegerilor, nu am făcut acest lucru și nici nu îmi stă în caracter, în schimb Liviu Codre prin metode „specifice” ne-a dovedit acest lucru (n.r. acesta lăudându-se că a lucrat la Securitate).

Cele de mai sus pot fi probate prin procesele-verbale ale ședințelor Comitetului Executiv și declarațiile membrilor CEx.

În încheiere doresc să aduc la cunoștință iubitorilor fotbalului bihorean, că prin depunerea candidaturii mele am intenționat ca plusul pe care l-am adus în activitatea Comisiei Județene a Arbitrilor să-l aduc și AJF Bihor prin experiența acumulată. Pe viitor mi-aș dori ca fotbalul bihorean să aibă parte de un vot bazat pe un sistem real de valori!”, transmite Şovre.