Răzvan Spiridon: pledoarie pentru presa scrisă

Cunoscutul jurnalist Răzvan Spiridon, unul dintre dinozaurii presei post decembriste româneşti, este în aceste zile invitatul Inform Media Press, susținând o serie de conferințe în Oradea, Arad și Timișoara, în fața partenerilor trustului. Având în cartea sa de vizită nume precum Pro FM, Mediafax, Pro Sport, Pro TV, B1 TV, Mean‘ Healt, după 20 de ani de presă, Răzvan a luat calea antreprenoriatului, împreună cu soţia sa, Andreea Liptak. Din 2018 a părăsit şi Bucureştiul, stabilindu-se la Sebeş.

Off line sau on line?

„De fapt acestea nu sunt în antagonism. Trebuie să înţelegeţi că asta este doar în capul nostru. Este o pledoarie pentru întoarcerea la citit, pentru că cine are copii ştie că n-o să-i lase pradă internetului. Războiul între a citi carte, presă scrisă şi a citi pe internet se rezumă doar la superficialitate sau timp, viteză. Unii pledează pro, alţii pledează contra. Eu nu voi pleda nici pro nici contra”, a explicat Răzvan Spiridon.

Acesta a subliniat că suntem în epoca consumului. Toată lumea consumă informaţie, de multe ori, fără să o digere. Depinde doar de noi ce informaţii alegem să ajungă la noi. „Doar în România sunt 155 de frecvenţe de televiziune analog sau digital şi vreo 14 care aşteaptă licenţă pentru următoarele trei luni. Suntem puşi în situaţia de a alege. Cum alegem? Pur şi simplu prin bun simţ”, a precizat fostul jurnalist.

„Presa scrisă îţi dă voie să analizezi informaţia, să te întorci la ea. Online-ul îţi oferă creativitate din plin, eşti în mişcare, te bucură, este multă enorfină, dar, nu mai eşti conectat la realitate. N-ai timp să rumegi informaţia. Totul este pe shortcut. Informaţia este gata mestecată. Dacă stăm numai aici, creierul nostru se leneveşte. Avem nevoie de ambele variante”, este de părere Răzvan Spiridon.

„Sunt lucruri pe care le puteţi face cu brandurile dumneavoastră intrând în campanii lungi, săptămână de săptămână, lună de lună, în presa scrisă şi susţinându-vă în campanii scurte pe online. Atenţie la site-urile gratuite de publicitate! Sunt cea mai mare capcană. Nimic din ce este gratis nu este bun şi nu este folositor. Nici consumatorului şi nici celui care îşi face reclamă. Aveţi grijă de reclama de lungă durată, pentru că aceasta formează clienţi captivi. Nu contează ce fabricaţi, ce promovaţi sau ce vindeţi”, explică fostul om de presă.

Presa scrisă nu va dispărea

Presa scrisă are prezent, dar are şi viitor este de părere Răzvan Spiridon. „Presa scrisă are nevoie să fie estetică, să îşi schimbe modul grafic de exprimare, să devină modernă. Să facă studii legate de culorile, grafica şi imaginile pe care trebuie să le expună, de calitatea hârtiei şi, în general, de numărul de pagini.

Să avem grijă să nu devină agasantă. Să se exprime pe înţelesul populaţiei active, să nu se nişeze”, a precizat fostul jurnalist.

„Presa scrisă va avea un viitor mare pentru că se va termina această alienare. Părinţii devin conştienţi că sunt înlocuiţi de device-urile din casă. Şi iau măsuri”, conchide Răzvan Spiridon.