RCA mai ieftină pentru şoferii disciplinaţi

Pe de altă parte, cei care creează probleme vor plăti cu peste de trei ori mai mult pentru o astfel de asigurare. Precizările au fost făcute de către Coca Constantinescu, vicepreşedinte pe sectorul Asigurărilor Reasigurărilor din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

„Nu sunt modificări semnificative faţă de proiectul publicat pe site. Numai în ceea ce priveşte Sistemul Bonus-Malus. Am discutat cu toţi cei implicaţi şi am convenit că cel care este asigurat şi are un comportament adecvat în trafic trebuie să fie bonusat, trebuie să primească un discount semnificativ. Am crescut acest bonus de la 32% la 50%. Deci, astăzi, cei care au un comportament adecvat în trafic primesc un discount de 50% la clasa Bonus 8. În ceea ce priveşte categoria persoanelor care au un comportament inadecvat în trafic, care fac accidente, care ne împing în zona de creştere a tarifelor, vor fi «malusate» cu până la 180%. Deci, vor plăti mai mult cu 180%, ca urmare a faptului că se află în clasa Malus 8. Coeficientul era în proiect de 200%, dar 180% a rezultat în urma dezbaterilor cu asociaţiile de protecţie a consumatorului, transportatori, service-uri”, a declarat Coca Constantinescu, care a mai adăugat că obiectivul ASF este creşterea gradului de protecție a consumatorului.

Declaraţiile au fost făcute luni, 17 iulie, în cadrul celei de-a doua sesiuni a dezbaterilor publice organizate de ASF, pentru definitivarea Proiectului de Normă privind asigurările auto din România, pentru aplicarea noului cadru al pieţei asigurărilor dat de Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto – Legea RCA.

„Noua Lege RCA a intrat în vigoare pe 12 iulie 2017 şi aduce o serie de soluţii pentru aşezarea pieţei asigurărilor pe coordonate viabile, care să ducă la eliminarea dezechilibrelor care s-au manifestat în trecut”, a precizat Leonardo Badea, preşedintele ASF.

Ce este Bonus-Malus

Sistemul Bonus-Malus reprezintă un sistem prin care asiguraţii care nu înregistrează daune pe poliţele RCA încheiate beneficiază de reducerea primei de asigurare (bonus), iar asiguraţii care au înregistrat daune pe poliţele RCA încheiate sunt penalizaţi, respectiv se aplică o majorare a primei de asigurare (malus).

Sistemul se aplică în România pentru asiguraţi persoane fizice, pentru poliţe emise începând cu anul 2010. Pentru asiguraţi persoane juridice, sistemul se aplică pentru poliţe emise începând cu anul 2012.

Malusul, respectiv penalizarea, se aplică pentru daunele care au fost plătite în baza poliţelor de asigurare RCA încheiate de proprietarul vehiculului respectiv, indiferent cine a condus vehiculul şi indiferent de data când s-a petrecut accidentul. În prezent există opt clase de Bonus şi opt clase de Malus, maximul de bonitate sau de penalitate fiind de 32%.