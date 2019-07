„Realizează-te în Oradea” devine „Make IT în Oradea”

Stadiul implementării programului municipal de creştere a sectorului IT în Oradea a fost expus ieri, pe larg, în conferinţa de presă la care au participat primarul Ilie Bolojan şi Eduard Florea, şeful Direcţiei Economice. Aceasta are patru componente – asigurarea infrastructurii de birouri premium, burse pentru elevi, facilităţi pentru studenţi şi un fond pentru start-up–uri.

Locaţii centrale

Primarul a anunţat că municipalitatea a identificat mai multe locaţii centrale pe care le-ar pune la dispoziţia dezvoltatorilor interesaţi să construiască clădiri premium pentru IT. „În completarea planului de urbanism de centru construit protejat, care a fost realizat și urmează să fie supus aprobării Consiliului Local în cursul lunii august, Primăria lucrează la un plan de dezvoltare a unor clădiri de birouri în zona centrală, atât în centrul istoric, cât și în imediata vecinătate a acestuia, cu regim de înălțime mai mare, cu suprafețe de 5 până la 10 mii metri pătrați”, a zis primarul Ilie Bolojan. Acestea sunt terenul actualului spital de lângă magazinul Crișul, fosta baza Voința partea din spatele parcării care urmează să se realizeze, fostul sediul al Termoficării de pe strada Ep Mihai Pavel, spațiul situat la colțul străzii Sucevei cu strada Horea, clădirea Penitenciarului Oradea, zona dintre strada T. Moșoiu cu Mihai Viteazul, actualul sediu al firmei RER, care anul viitor va fi eliberat. Acestea totalizează 5-7 ha de terenuri care sunt la dispoziția orașului, pe care executivul le va promova ca viitoare amplasamente pe care dezvoltatorii imobiliari să realizeze clădiri de birouri în zona centrală.

Burse şi facilităţi

Pe resursa umană, directorul Eduard Florea a prezentat evoluţia discuțiilor purtate cu elevii şi studenţii.

Astfel, la nivel liceal, în cursul lunii ianuarie a fost organizată o întâlnire la care s-a prezentat programul profesorilor de informatică și directorilor de școli, după care elevii au primit un formular de cerere pentru admiterea în program. Acum sunt înscriși 31 de elevi de la opt unități de învățământ. S-a întocmit şi o listă cu firmele de IT care sunt dispuse să facă prezentări în școlile din Oradea, după care au fost întâlniri organizate la nivelul fiecărei școli. La nivel universitar, primăria are în plan subvenționarea mesei şicazării studenților care vin în Oradea la specializări pe domeniul IT. Au fost întâlniri cu reprezentanții universităților din Oradea, iar în urma discuțiilor s-a convenit să existe o decontare semestrială: decontarea către studenți se va face direct de către Primărie, serviciile de masă vor fi decontate probabil prin tichete de masă, acordate studenților pe perioada de activitate școlară, minus vacanțe școlare și weekenduri. Studenții au obligația să facă practică sau să se angajeze în domeniu, în Oradea sau zona Metropolitană.

Opt firme

Pe măsură ce proiectul a avansat, executivul a comandat şielementele de identitate vizuală pentru acest program. Florea spune că acesta va deveni din „Realizează-te în Oradea”, „Make IT în Oradea”. În ceea ce privește interesul firmelor legat de această inițiativă, în aprilie s-a publicat anunțul de intenție, la care în prima fază au răspuns în mod favorabil opt firme, companii care și-au arătat interesul față de acest program. Dintre acestea au fost selectate şase companii, iar în prezent proiectul se află în faza de definitivare a actului constitutiv. Din partea municipiului Oradea reprezentantul va fi ADLO, a mai spus Florea.