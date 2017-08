Reclamă angajații și sistemul de la Piața de mașini Obor

Dorind sa isi vanda autoturismul, oradeanul s-a prezentat luni la Piata Obor pentru a-si achizitiona un bilet pentru duminica. Chiar daca a ajuns in programul de lucru al casei de bilete, acesta nu a reusit sa isi cumpere tichet.

„Luni 14 August 2017, ora 18:30 ajung cu graba dupa programul de munca la Piata Obor din Oradea pentru a cumpara un bilet de Duminica, in vederea intrarii cu o masina personala la vanzare. Programul afisat pe internet cat si in locatie, este clar si scrie ca va fi deschis pana la ora 19!

Dar SURPRIZA!

Ajungand acolo la ora 18:30 mi se refuza efectiv achizitionarea biletului pe motiv ca ei au facut deja casa si nu mai pot sa vanda bilete si sa revin in alta zi, iar pentru orice alte explicatii pe ei nu ii intereseaza! Bineinteles ca modul de exprimare fiind unul specific locatiei!

Problema cea mai mare este ca daca veneam Luni dimineata la prima ora, tot nu as fi prins “locurile cele mai bune”, chiar daca as fi fost chiar singur la casa de marcat! Lucru cunoscut si simtit pe propria piele nu de mult!

Intrebarea mea este stimati domni: De ce “cunostintele” ar avea acces la locuri bune iar noi cetatenii de rand nu?

De ce acei celebri vanzatori de masini numiti traditional “samsari” au aceleasi locuri de parcare in piata unde vand Duminica de Duminica, fara a veni la casa de bilete ca un biet si amarat oradean care crede ca asa este normal, sa vina sa cumpere bilet!

Dar cel mai important!!! De ce nu se poate face un sistem informatic de achizitionare a biletelor ca oriunde altundeva, daca totusi pretindem ca traim intr-un oras European?

P.S. Dupa cum se poate observa in imagine la ora 18:39 eram inapoi in masina, dupa ample explicatii ale stimatei doamne de la casa de bilete care spunea ca ei deja au inchis tot si ca sunt bun de plecat acasa!”, povestește Cornel Doble Jr. într-o postare publicată și pe Facebook.

Totodată, orădeanul spune că nu se află la prima experiență neplacuta cu Piața de masini Obor. „Ultima data am fost pe la inceputul anului, iar atunci am mers luni dimineata si jumatate din piata era deja ocupata. Aceasta in conditiile in care nu poti sa cumperi bilete de azi pentru duminica de peste 2 saptamani. Singura explicatie poate fi doar ca cineva incaseaza niste bani pentru a tine locurile respective”.

Cornel este încrezător că problemele de Piața Obor se pot rezolva prin implementarea unui sistem informatic de achizitionare a biletelor.