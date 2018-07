Recomandări de business pentru antreprenori noi sau mai vechi

A fi antreprenor sau a deveni antreprenor? Am crescut într-o familie modestă, nu am crescut cu principii de business. Ce suntem acum am învățat pe parcursul a mai bine de 20 de ani de aventuri. Suntem rezultatul implicării și dorinței de a evolua. Am învățat din succese și mai ales din eșecuri.

Din punctul nostru de vedere oricine poate deveni antreprenor. Începi să devii antreprenor încă din momentul în care înțelegi că exiști ca să te descoperi și ulterior, prin tine, să servești fără să aștepți o recompensă.

Așadar, este înțelept să îți dedicăm ție, citiorule acest articol în speranța că vei lua cu tine câteva idei din povestea noastră de până acum.

Așa că, dă-i drumul și citește, între timp lasă-ți imaginația să zburde. Știu că în sinea ta știi că ești un geniu. Dezlănțuie-l…pe Geniu.

Iată recomandările noastre:

* Economisește! Dacă n-ai făcut-o până acum nu e nicio problemă, începe chiar acum să economiseșți. Din chiar prima zi de business, pune bani deoparte. Începe cu 10% pe lună din venitul pe care îl ridici din firmă. Ideal este să economisești minim 20%. “Plătește-te pe ține primul” spune Robert Kyiosaki, “Câștigă mai mult, cheltuiește mai puțin şi fă din asta un automatism”, spune Tony Robbins

* Informează-te înainte să intri într-un start up. Când spun “informează-te” spun să fii obiectiv 100%, nu să te duci în piață şi să asculți doar ceea ce “îți place” să auzi. Este cea mai mare

păcăleală pe care ne-o servește mintea clipă de clipă. Învață să faci un studiu de piață sau plătește pe cineva să-ți facă unul. Merită toți banii vs. suferința pe care ți-o poate provoca acest “ascult doar ceea ce-mi place să aud”.

* În general, nu fă afaceri cu prietenii. Rockefeller a spus: “Este mai bine să clădești o prietenie pe o afacere decât o afacere pe o prietenie.” Experiența personală ne-a dovedit asta cu vârf și îndesat.

* Cash flowul (fluxul de numerar) este sângele companiei. Este la fel de vital precum îți este sângele pentru propriul organism: Orice “blocaj” sau “hemoragie” poate duce la ”moartea” companiei. Învață despre managementul fluxului de numerar încă din prima zi de business.

* Învață ce este Balance Sheet (Balanța), Profit & Loss (Contul de profit și pierdere). Învață să le “citeșți”, participă la seminarii de profil.

* Nu te baza pe contabil. El nu are cum să vadă afacerea cu ochii tăi, ai antreprenorului. El doar este plătit să îți tină contabilitatea. Când iese pe ușa firmei nu-l mai interesează absolut deloc. Nu pentru că e “rău” sau “ignorant”. Așa este firesc să fie.

* Evită cu orice preț să vinzi doar către clienți mari (“conturi”, în limbajul de vânzări), dar puțini. În special evită cu orice preț ca un singur cont să îți fie client majoritar. Dependența de el îți va aduce multe neplăceri.

* Să nu intri vreodată în bătălia prețurilor chiar dacă ai vinde cel mai ieftin și comun produs/serviciu din lume. Întotdeauna va exista cineva “mai ieftin” în piață.

* Fă diferența prin atitudine și creativitate. Acestea două nu pot fi copiate. În rest, orice ai produce/presta poate fi copiat.

* Nu intră în afaceri pentru “bani”. Nu fă afaceri pentru “profit”. Nu mă înțelege greșit. Cele două sunt cruciale-fundamentale-vitale pentru orice business. Fără ele, o afacere nu poate exista! Dar nu fă din ele scopul tău. Lasă ca ele să fie doar o consecință a iubirii pentru ceea ce faci, a motivației tale pentru a face acel business și a utilității produsului/serviciului tău pentru oameni. Fii dedicat oamenilor, nu banilor sau profitului. Banii/profitul sunt doar o consecință a unui fel de a fi în lume.

* Principala ta preocupare să nu fie fericirea/satisfacția clienților. Principala ta preocupare să fie fericirea angajaților. Dacă ai angajați fericiți, este imposibil să ai clienți nefericiți/nemulțumiți.

* Citește (multe) cărți de leadership si management, self awareness:

o Putere versus Forță, de David R. Hawkins (te va ajuta să descoperi natura fundamentală a existentei umane. Adică a ta!)

o Adevăr versus Falsitate, de David R. Hawkins (te va ajuta să descoperi natura fundamentală a existentei umane. Adică a ta!)

o Un Pământ Nou, de Eckhart Tolle (educație spirituală)

o Puterea Prezentului, de Eckhart Tolle (educație spirituală)

o Tata Bogat Tata Sarac, Robert Kyosaki (educație financiară)

o Cadranul Banilor, Robert Kyosaki (educație financiară)

o Banii: Stăpânește Jocul, de Tony Robbins (educație financiară)

o Milion Dollar Decision, de Robert Rolih (educație financiară)

o Cum Să Atingi Măiestria in Leadership, Robin Sharma (educație și leadership)

o Secretele Succesului, Dale Carnegie

o 12: The Elements For Great Managing (management)

o Metoda GTD – Arta productivității fără stres, de David Allen (probabil cel mai eficace sistem de organizare personală existent, descris in detaliu),

o Work the System, Sam Carpenter (cum sa sitematizezi afacerea prin proceduri)

o Power Negociating, Derek Arden (o super carte despre arta negocierii)

* Citește, în general, tot ce îți cade în mână.

* Caută și întră în cât mai multe situații pe care consideri că restul lumii le-ar numi “jenante” sau “ridicole”. Fă-te “de râs”. Dacă nu te-ai făcut de râs suficient, înseamnă că nu faci destul.

* Învață care sunt calitățile unui om care conduce alți oameni: manager, șef de echipa, lider într-un cuvânt. Învață să te cunoșți pe ține în primul rând.

* Evită domenii “de nișă”, unde există puțini competitori (cei care au reușit în astfel de inițiative pot fi numărați pe degetele de la mâini). Nu-ți dori să “fac ceva ce nu mai face nimeni!”. E o uriașă păcăleală a minții la mijloc (eu însumi i-am căzut pradă). Alege să intri în domenii largi, cu mulți competitori și vezi prin ce anume poți face o diferență în piață (poate chiar prin atitudine și/sau creativitate). În domeniile competitive există și o piață suficient de mare astfel încât să-ți atragi un segment de clienți care să-ți devină fani înfocați datorită tocmai diferenței pe care o faci.

* Descoperă puterea cuvintelor Surrender sau Letting Go (a te abandona în voia unei puteri mai înalte/a curgerii fluviului) vs “a lupta/a te bate/a rezistaetc… Sunt clipe în care este vital să faci asta. Toți marii lideri şi antreprenori o fac.

* Închide-ți contul de Facebook

* Scoate-ți TV-ul din priză

* Vinde-ți sau aruncă TV-ul

* scrie de două ori pe zi pentru ce eșți recunoscător (Descarcă aplicația Gratitude Journal și setează să te notifice la fiecare 12 ore)

* Ține un jurnal scris de mână în care să-ți descrii succesele și eșecurile, gândurile în general.

* Scrie-ți periodic, ție însăți/însuți, scrisori pe care să le citeșți peste ani. De exemplu scrie-ți câte o scrisoare la fiecare 10 ani, pe care să o recitești peste 10 ani :). E o putere foarte mare în ele. În timp, îți vei putea urmări propria evoluție.

* Nu lua nimic ca “adevăr absolut”. Nu urma orbește pe nimeni, indiferent ce “aură” ar purta în jurul lui. Până la urmă, el doar vrea să vândă sau să obțină ceva cu excepția cazului în care e Isus. Dar nu ai de unde să știi asta. Nu o lua ca “neîncredere în oameni”, dimpotrivă, dar păstrează o doză de “a fi ușor circumspect”.

Dacă lucrezi la apsectele astea ai calea deschisă oriunde vei fi.

Și poate cel mai important! Angajează-te cu scopul să ”furi” meserie, ca la un moment-dat să-ți deschizi propriul business cu ceea ce ai învățat.

Acum că te-ai motivat, hai să vorbim despre afaceri pentru că la RE/MAX Joy învățăm practic tot ce ai citit până acum.

De ce să devii consultant imobiliar RE/MAX Joy?

RE/MAX este cea mai mare companie de consultanță imobiliară din lume și cea mai mare franciză imobiliară

”Locul 5 în lume dintre toate afacerile în franciză. Cele mai multe proprietăți din lume sunt tranzacționate prin intermediul RE/MAX. Peste 120.000 consultanți în peste 100 de țări. În Europa – peste 22.000 consultanți în 35 țări. În România – peste 220 consultanți.”, afirmă Florin Pleșca, Broker Owner, RE/MAX Joy.

”RE/MAX Joy este o companie de consultanță imobiliară full-service, operată independent.

Principalul motiv pentru care am ales modelul acesta de afacere este că-i o franciză, unde primeşti un brand de notorietate, primeşti sisteme, procese, expertize. Nu mai trebuie să aştepţi 20 de ani ca să devii un nume pe piaţă + in RE/MAX esti liber ca…balonul cu aer cald 😊”, spune Gabriel Plesca, Broker Owner, RE/MAX Joy.

Ce astepți, momentul perfect pentru a deveni antreprenor? Atunci trebuie să citești câteva dintre rândurile lui Seth Godin, unul dintre cei mai apreciați autori de cărți de afaceri:

”Probabil aștepți ca lucrurile să se așeze. Copiii să fie suficient de mari, să se termine agitația de la birou, economia să-și revină, vremea să coopereze, ghinionul să nu te mai urmărească…

Adevărul e că oamenii care își doresc schimbarea nu așteaptă momentul potrivit. Știu că acesta nu va sosi niciodată. În schimb, se pregătesc să dea lovitura chiar dacă n-au dormit suficient, nu au bani, sunt înfometați, în mijlocul unui haos, în timpul furtunii. Se pregătesc oricând.

Atâta timp cât «oricând» înseamnă «acum».”

Nu există momentul perfect pentru a deveni antreprenor, astfel că ar trebui să te gândești mai puțin la ”Când?”. Știi că ai calitățile unui antreprenor și că ai munci cu pasiune pentru propria afacere, dar sunt mari șanse ca până acum să nu fi definit încă răspunsul la întrebarea ”Încotro?”.

Ai luat în calcul până acum avantajele de a deveni antreprenor ca si consultant imobiliar? Te invitâm să găsești răspunsul la întrebarea ”De ce consultant imobiliar?” Sunt mari șanse ca această alternativă să intre pe lista ta scurtă.

Siguranță

Crezi cu adevărat că ai siguranța jobului și veniturilor când lucrezi pentru altcineva? Cu toții am văzut colegi părăsind jobul, iar unele concedieri au fost cu totul surprinzătoare. Credeau că dedicându-se 100% jobului și fiind loiali companiei, își asigură un loc de muncă stabil.

Dacă lucrezi în vânzări, veniturile tale depind foarte mult de felul în care se împarte comisionul, contează foarte mult felul în care ai negociat cu angajatorul și ești responsabil de propria supraviețuire.

Într-un fel, ești deja managerul propriei afaceri, dar beneficiez de profitul acestui business și nici nu ai control asupra viitorului tău financiar. Siguranța pe care o ai când ești stăpân pe forțele proprii și când aplici tot ceea ce știi pentru propria afacere este incomparabilă.

Independență

Ca antreprenor ești propriul tău șef – ceea ce înseamnă că te ghidezi după propriile reguli și principii. Ai libertatea, dar și responsabilitatea de a lua decizii cruciale pentru succesul afacerii tale. Ești liber să îți organizezi timpul și programul cum îți convine ție mai mult.

Să știi că ai control asupra dezvoltării propriei afaceri este una dintre cele mai mari răsplăți în antreprenoriat. Încetul cu încetul, vei căpăta tot mai multă încredere în abilitățile tale ca antreprenor.

Împlinire personală

Ce sentiment incredibil te cuprinde atunci reușești să duci la bun sfârșit un lucru de care nu credeai că vrei fi în stare vreodată să te apuci. Sentimentul de împlinire este amplificat atunci când reușești să îți asiguri un viitor liniștit pentru tine și familia ta. Succesul ca antreprenor înseamnă creșterea respectului de sine, încrederii și ablităților de management.

Creștere financiară

Satifacția ta va veni din faptul că ajuți clienții să își găsească locuința perfectă sau imobilul potrivit pentru afacerea lor la cel mai bun preț. Pe măsură ce acumulezi tot mai multă experiență, vei observa că și veniturile vor începe să crească proporțional cu abilitățile și că domeniul imobiliar aduce satisfacții cum puține domenii pot genera.

Să începi o afacere a devenit mai simplu. Nu mai e nevoie să ”reinventezi roata”, dar ai nevoie de creativitate, curiozitate și determinare. În ceea ce privește deschiderea unei afaceri in imobiliare, poți apela la RE/MAX Joy.

îți oferim, pe bune, cu tot suportul de necesar, un model de business de succes și fiabil.

Îmbinând skillurile tale ca antreprenor cu know-how-ul unei francize conduse de doi antreprenori, Gabriel Pleșca si Florin Pleșca cu experiență si rezultate, te poți aștepta decât la un viitor în care tu vei fi din ce în ce mai împlinit, capabil și plin de energie pentru următorul nivel al propriei cariere in imobiliare.

Acum, la finalul citirii notează:

Când incepi o afacere decide!

* Cât timp (luni/ani) și câți bani îți propui să aloci pentru afacere

* Cât din timpul zilei dedici afacerii

* Cu ce oameni începi afacerea

* Ce vrei să faci cu afacerea în viitor?

o Să o vânzi?

o Să o lași moștenire?

o Să o iei cu tine în mormânt?

Bine de știut!

* Pe parte spirituala:

o AUTENTICITATE – nu încerca să pari altcineva decât știi că ești. Descoperă-te!

o ATITUDINE – Învață să fii ferm, cu bun simt, dar ferm. Atitudinea ta face diferența

o CONȘTIENTIZARE – Învață să simți fiecare emotie, stare, conflict pe care le ai in tine, cu tine + față de cei din jur. Retrage-te/calmează-te si nu acționa din impuls.

* Pe parte profesională

o ORGANIZARE/Time Management. – planifică fiecare mișcare/activitate pe care vrei să le faci. Invață un sistem + principiile unui sistem de time management/focus management.

o COMUNICARE – scrisă și verbală. Dezvoltă aptitudinile de comunicare scrisă și vorbitul in public. Oricand ai ocazia ridică-te și vorbeste cu voce tare și cu încredere.

o NEGOCIERE – Citește cărți de negociere, implică-te în negocieri fără frică așa vei invăța arta negocierii.

Iți dorim o zi așa cum ți-o faci 😊

Florin Pleşca si Gabriel Pleșca:

Oradea, Iulie 2018

