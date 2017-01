„Reformă” cu spatele la elev. Vezi aici cum răspund aceștia

Asta în timp ce Ministrul Educaţiei „reglementa” timpul afectat pregătirii temelor la două ore. O măsură controversată, atât în rândul elevilor, cât şi al profesorilor şi părinţilor.

Încă din faza de dezbateri, Consiliul Naţional al Elevilor, condus de orădeanul Horia Oniţa în acel moment, considera nepotrivite planurile-cadru lansate de Ministerul Educației. Mai mult decât atât, Consiliul Elevilor a venit cu propria propunere. Aceasta viza comasarea Fizicii, a Chimiei şi a Biologiei sub cupola Ştiinţelor – cu 3 ore pe săptămână. Aceştia îşi doreau să studieze materii precum Etica aplicată, Cultură și civilizaţie greco-romană – în loc de Latină, Educaţie economică, Oratorie, Retorică şi Dezbatere.

Chiar dacă aceste propuneri ale copiilor sunt mult mai bine ancorate în realitatea secolului XXI, din păcate la Minister nimeni nu i-a auzit pe elevi. „Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru autonomie, pentru autoeducaţie şi autoevaluare. În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare/realizare a procesului integrat de predare –învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare”.

Sunt doar vorbe, care nu fac decât să accentueze tabloul unui sistem care numai centrat pe elev nu este. Aceasta cu atât mai mult cu cât din anul școlar 2018-2019 unitățile de învățământ vor fi obligate să îndeplinească noi standarde de calitate: școli în care elevii să ajungă la maximum de performanță, profesori pregătiți și evaluați continuu, care să colaboreze cu părinții și care să recunoască un copil abuzat. Din 2018, un indicator important în evaluarea calității unei școli va fi starea de bine a elevului.

Ce spun elevii?

„Ca să vă spun sincer, eu lucrez mai mult de 4 ore pe zi, iar în perioada tezelor sau testelor, de multe ori învăţ până noaptea târziu”, ne-a spus Monica Marincaş, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Emanuil Gojdu, unul dintre copiii care a luat media 10 la Evaluarea Naţională de la finele clasei a VIII-a .

O altă „fată de 10” la Evaluare Naţională, Indig Isabelle spune că „ în opinia mea, două ore de pregătire a temelor nu sunt suficiente pentru rezultate maxime. Acum, desigur depinde de nivelul la care se află elevul. Pentru clasa a V-a, să zicem că ar fi suficient. Pentru clasa a VIII-a, având în vedere ca urmează să susţii o evaluare naţională, nu e suficient nici într-un caz. Două ore e timpul alocat rezolvării unui subiect de limba şi lileratura română şi 2 ore pentru matematică.Uneori aveam temă de pe o zi la alta câte două astfel de modele de test. Să nu uităm că nu puteam neglija nici celelalte discipline: limbile străine, geografia, biologia, fizica, chimia la care aveam de învăţat sau de pregătit proiecte. În concluzie, din experienţa mea de absolvent de gimnaziu, nu sunt suficiente două ore pentru efectuarea temelor,dacă doreşti să obţii nota 10.

Lucrul acesta se întâmplă nu din vina profesorilor, ci din cauza faptului că programa şcolară este foarte încărcată, ni se cere să ştim foarte multe şi atunci profesorii de la clasă ştiu cel mai bine cât trebuie să muncim în plus, acasă pentru a face faţă cu succes cerinţelor actuale.

Chiar dacă a fost greu, şi uneori simţeam ca nu mai pot, am muncit mult, pentru că am avut încredere în profesorii mei, cărora le mulţumesc pentru că au ştiut să ne motiveze şi să ne pregătească pentru examene. Am învăţat că tot ceea ce se obţine cu efort, îţi va aduce satisfacții pe măsură”, spune Indig Isabelle.

Ce spun dascălii?

„Fericirea copiilor nu depinde de teme, ci mai degrabă de relatia pe care aceştia o au la şcoală cu profesorii lor, cu colegii lor, şi de presiunea pe care o pun părinții asupra lor. Tema nu trebuie privită ca şi o pedeapsă, ci ca şi o provocare pentru a fi mai bine. Fiecare copil are ritmul lui. Unul termina 10 exerciţii la matematica în 15 minute, în timp ce altul în 50 minute nu le termină. Dar și cel care e capabil să le termine în 10 minute, uneori stă 2 ore, pentru că mai are și alte preocupări:..mesajele pe telefon.

Ideea cu două ore alocate temelor pe zi e temă mai veche. Dar dată sub formă de ordin de ministru s-ar putea să ducă la conflicte între părinții care au așteptări de la copiii lor, dar fără efort din partea lor și profesorii care doresc rezultate pentru elevii lor”, consideră profesorul de matematică Nina Muscă, directorul Şcolii Gimnaziale Oltea Doamna şi mamă a două fetiţe aflate la vârsta gimnaziului.

„Dacă programa şcolară nu ar fi atât de încărcată, nici temele nu ar fi atât de multe. Aici trebuia să lucreze ministrul, în primul rând”, avansează ideea susţinută şi de părinţi, directorul Nina Muscă.

Profesorul Mirela Tanc care predă Limba şi literatura română la Oltea Doamna şi care a trezit admiraţia părinţilor şi elevilor ca urmare a rezultatelor obţinute anul trecut la Evaluare Naţională spune că timpul alocat temelor trebuie „judecat” pornind de la premisa că „unii elevi asimilează mai repede, alții mai încet. Eu cred că nu se poate face performanţă privind spre ceas. Cred că acest ordin e încă un motiv în plus să îi motivăm pe elevi să se pregătească pentru școală cu drag… şi cu plăcere fără să cronometreze timpul”, spune doamna Mirela Tanc.

Mai multe ore

Conform noului plan-cadru făcut public de Ministerul Educaţiei, numărul orelor de curs ale elevilor de gimnaziu creşte, probabil din 2017 de la 30 la 34 ore pe săptămână. Aceasta în total dezacord cu aşteptările părinţilor şi elevilor.

Conform acestui document ar urma să scadă numărul orelor de Limbă şi Literatură Română la clasa a V-a de la cinci la patru ore, să crească numărul orelor de Matematică şi Ştiinte ale Naturii. De asemenea Limba Latină, numită Elemente de Limba Latină şi Cultura Romanică ar urma să fie studiază în clasa a-VII, nu a VIII-a.

Orele de religie rămân nemodificate: o oră pe săptămână la fiecare clasa gimanzială. La clasa a VII-a ar urma să se studieze Educaţie Interculturală, Educaţie pentru Cetăţenie Democratică, iar la clasa a VIII-a Consiliere şi Dezvoltare Personală şi Educaţie Financiară şi Antreprenorială.