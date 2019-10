Reforma lui Daea: doar cinci porci în gospodărie

Ministrul Daea revine cu ordinul prin care vrea să limiteze creşterea animalelor pentru consum propriu. Conform unui proiect de ordin de ministru, publicat pe siteul Ministerului Agriculturii pentru consultare publică, cei care vor avea mai mulţi porci trebuie să se autorizeze şi să plătească taxe la stat. Proiectul prevede ca țăranii care cresc peste cinci capete să fie obligați să se înregistreze și să se autorizeze la Oficiul Registrului Comerțului.

Gospodăria agricultorilor cu peste cinci porci devine, astfel, persoană juridică și exploatație de creștere a suinelor. În proiectul de ordin al ministrului, la articolul 1, se stipulează următoarele:

„Se stabilesc dimensiunile pentru exploatațiile de creștere a suinelor pe teritoriul României. Astfel, exploatația de creștere a suinelor de subzistență – exploatație agricolă cu un efectiv de maximum 5 capete porcine, cu greutatea de minimum 30 kg; exploatație mică de creștere a suinelor – exploatație agricolă cu un efectiv cuprins între 6-65 de capete porcine; exploatație medie de creștere a suinelor – exploatație agricolă cu un efectiv cuprins între 66-130 de capete porcine; exploatație mare de creștere a suinelor – exploatație agricolă cu un efectiv de peste 130 de capete porcine.”

Nemulțumiți

Actul normativ postat pe site-ul MADR nu face nicio referire la Pesta Porcină Africană ori efectele pe care noua legislație le va avea în prevenirea apariției de noi cazuri, sau asupra micilor exploatații de suine din țară.

Gospodarii sunt revoltați și spun că vor face tot posibilul pentru a nu se aproba acest ordin.

„De când mă știu, la noi în familie se cresc porci. Creștem șase, șapte porci. Tăiem trei sau patru pentru noi. Deoarece am o soră care stă la oraș, îi țin și ei porci, iar unu sau doi îi mai vindem. Cine a cumpărat de la noi, revine an de an. Nu facem mulți bani din asta și nu văd cum s-ar limita extinderea pestei porcine, dacă nu o să creștem șase porci ci doar cinci. Eu cred că interesele sunt mult mai mari. O să ajungem să nu mai putem să creștem la noi în curte nici porci, din cauza pestei porcine, nici păsări, din cauza gripei aviare. Așa că vom aduce carne plină cu hormoni și cu te mai miri ce de prin alte țări, că ce-i de la noi nu-i bun”, ne-a spus revoltat Ștefan T., un gospodar din zona Tinca.

Ministrul Daea nu este la prima încercare de limitare a numărului de porci crescuți în gospodărie.

Astfel, în primăvară, printr-un ordin al Ministrului Agriculturii, se interzicea, începând cu data de 18 martie a.c., creșterea în gospodării a mai mult de cinci capete de porci, fără înregistrare la Registrul Comerțului.

Deoarece micii crescători s-au revoltat, premierul Viorica Dăncilă i-a cerut lui Daea să anuleze ordinul emis.