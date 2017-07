Regal ecvestru la Oşorhei

Privesc cu atenție la fiecare detaliu: cât de bine se supune calul cerințelor și ajutoarelor driver-ului, cât de bine sunt dezvoltate musculatura, articulațiile, astfel încât să poată reacționa în cel mai scurt timp și fără greșeală.

Sunt criterii după care cele cinci echipe de arbitri stabilesc clasamentul național la atelaje, proba de dresaj.

După Formula 1, atelajele sunt cel mai costisitor sport. Un cal poate costa și 100.000 de euro, iar un atelaj 20.000-30.000 de euro. Aceasta în funcție de producător. Fiindcă așa cum marii producători de mașini țin la mărci și cei care produc atelaje au standardele lor. La începuturi, nobilii erau cei care construiau atelaje performante. Urmaşii lor sunt câţiva mari producători. Banii se întorc din creșterea valorii cailor. Un cal poate ieși dintro competiție cu valoare dublă comparativ cu cea cu care a intrat. Sau cu o valoare mai mică. Conducerea de atelaje este cea mai elegantă, cea mai spectaculoasã ramurã a sporturilor hipice. O spune proprietarul Clubului Tulipan, Rakoczi Ludovic. Este denumită şi „opereta sporturilor ecvestre”.

Concursul Internațional de Atelaje de la Oșorhei a început vineri pe pășunea de la Berkes. Prima proba a fost cea de dresaj, care este o probă tehnică. Evenimentul a avut loc în cadrul celei de-a IX-a ediții a Zilelor Comunei Oșorhei și a contat pentru Campionatul Național de Atelaje. Pe lângă sportivii din Ungaria, la startul competiției s-au așezat componenți ai lotului național al României. Chiar dacă atelajul este cel mai tânăr dintre sporturile ecvestre din România, acesta este și cel mai performant. Sportivii noștri, dintre care îl menționăm pe bihoreanul Rakoczy Gergo, sunt cotați în primii 10 din lume. Și aceasta în condițiile în care România are 15 competitori autorizați, spre deosebire de Ungaria, de exemplu, care are 300, ori de Olanda care are 6000. Aceasta fiindcă în România, atelajele au fost considerate, timp de 50 de ani, un sport aristocrat și acest sport nu a mai fost practicat.

Concursurile oficiale, asemenea celui de la Oșorhei, se organizeazã în 3 zile după modelul concursului complet de călărie, având trei probe principale: dresajul împreună cu prezentarea, maratonul şi obstacolele. „Pe un teren cu dimensiunile 40×100 m atelajele trebuie să evolueze după un program obligatoriu dinainte stabilt. În dreptul literelor așezate în puncte fixe lângã careul de dresaj, caii trebuie sã execute întoarceri, schimbări de aluri de mers, cercuri cu diametrul de 15 m, caii pot fi conduși cu o singură mână ”, explică Ludovic Rakoczi.

Reguli de 400 de ani

Atelajele sunt un sport strict. Spre exemplu, la linia de start fiecare competitor este trecut cu un timp. Acesta nu poate fi modificat fiindcă în funcție de acest timp, caii sunt încălziți pe terenul de antrenament. Proprietarul Clubului Tulipan explică faptul că în cazul în care calul ar intra cu 5 minute întârzâire în careul de concurs ar deveini gălăgios, nu ar mai fi același.

Pentru a avea o imagine a investiției pe care o fac competitorii din alte țări, domnul Rakoczi a prezentat cazul unui driver de la Campionatul Mondial din Franța despre care spune că a cumpărat cu 80.000 de euro atelajul cu care a concurat fiul său. „Nu a cumpărat acel atelaj pentru a concura cu el, ci doar pentru a-l împiedica pe un contracandidat al său să-l cumpere.Valoarea unui cal e dată de valoarea sa genetică, dar și de cea de competiție. Gergo Rakoczi a intrat în concurs cu două atelaje, conform regulamentului. Unii caii au fost doar testați pentru că oricât i-ai antrena în condiții de concurs se comportă altfel, simt un alt stres. În concurs se vede doar partea frumoasă a lucrurilor. Munca de la antrenamente însă, care e un alt criteriu care dă valoare calului e imensă.

Cobra, unul dintre caii lui Rakoczi Gyorgy are o poveste impresionantă. Făcea parte din perechea de cai pe care Rakoczi Ludovic a vândut-o la CM din Franța. Ar fi putut să ajungă la abator dacă stăpânul lui nu l-ar fi recuperat cu 2000 de euro după ce îl vânduse cu 40.000 de euro.

Se numește Cobra fiindcă așa prevede cutuma în cazul unui Conversano: ca numele lui să înceapă cu prima literă din numele liniei, adică cu C. Are trei simboluri pe el: un C de la Conversano, numărul 29 de la tatăl lui şi un semn al mamei, un cerc cu o săgeată de la Maestoso, iar pe cealaltă parte are un număr de mânz, anul în care s-a născut.

Driverul Cobrei, Gyorgy Rakoczi este multiplu „Campion Naţional“, titlul care se obține se obţine în funcție de punctele adunate la etapele oficiale ale Campionatului Național. În funcție de numărul de titluri de campion obţinute de un concurent, Federatia Ecvestră Română poate să acorde titlul de „Maestru“ sau „Maestru emerit al sportului.“ În România sunt patru maestri emeriți ai sportului, iar Rakoczi Gyorgy este cel mai tânăr. Gergo bihorean este și singurul antrenor autorizat din România, o poziție extrem de important, deoarece valoarea unui cal este dată și de antrenament. „Din 7 zile, 6 ne antrenam. Duminica este liber. Am început să practic acest sport când aveam 10 ani. Acasă întotdeauna am avut cai, am mers la concursuri, l-am ajutat pe taică-meu şi aşa am continuat”, ne-a spus driverul.

Un alt concurent, Babo Kalman a venit în lumea sportului ecvestru din cea a sportului rege-fotbalul. Babo Kalman provine dintr-o familie de crescători de cai, dar a jucat fotbal până la 27 de ani, la FC Bihor și UTA.

Prezentarea

După proba de dresaj, fiecare competitor a trecut prin fața juriului, pentru prezentare, o probă în care estetica e totul.

O doamnă superbă îmbrăcată elegant, cu pălărie mare, mănuşi albe lungi, cu un buchet de flori în braţe ridică nivelul estetic al acestei probe. Proba de prezentare e ceea care nu permite competitorilor de la atelaje să se abată de la tradiție.

Juriul a punctat pe principiul punctelor de penalizare, după mai multe criterii. Juriul evaluează totul până la cel mai mic detaliu. Gyorgy a primit penalizare fiindcă detaliile cataramelor de la harnașament nu erau identice. Un alt competitor a primit penalizare fiindcă s-a prezentat cu coama cailor împletită. Se evaluează conducătorul şi secundul, se ţine cont de costumație, stil (pălăria, mănușa, cravata, biciul şi pătura de corp sunt elemente obligatorii), de calitatea și armonia costumului, până şi ultimul fir de praf de pe încălţăminte poate dauna punctajului. Caii sunt și ei evaluați din perspectia condiției fizice, a curăţeniei, coama, coada, potcovitul și din perspectiva armoniei perechilor. Pe lângă harnașamente, trăsura este foarte important, contează stilul, execuţia, starea, curăţenia, (farurile, stopurile – obligatorii), dacă nu s-au aprins deloc stopurile, driverul primeşte penalizare. Concursul de la Oşorhei a continuat până duminică cu probele de maraton şi obstacole.