„Regele Cerb” dă gongul la Festivalul Internaţional de Teatru

Un cronicar spunea că în spectacolele lui Colpacci niciun actor nu i se pare prost, slab, neinspirat. Magie e gata să facă Alexandru Colpacci şi în piesa „Regele Cerb” după Carlo Gozzi, premieră care deschide, conform tradiţiei, Festivalul Internațional de Teatru Oradea, eveniment aflat la cea de-a V-a ediţie. „Gozzi adora publicul, iar în piesele lui povesteşte poveşti scrise pentru public. Toate subiectele din piesele lui sunt sub canavaua comediei dell’arte, iar legătura cu societatea se face la modul foarte subtil… De ce am ales această piesă? Pentru că tratează subiectul metempsihozei, dar şi pentru că regăsim multe dintre preocupările societăţii de azi. Magicianul nu e magician, el se ocupă cu transformarea naturii, a corpurilor. Am găsit în piesă o linie care se întâlneşte cu timpul nostru. Sper ca «Regele Cerb» să fie o comedie, dar nu numai o comedie”, a spus regizorul Alexandru Colpacci, care s-a întors la Oradea după 7 ani.

La toate acestea se adaugă transformări miraculoase. Se întâmplă pe scena Teatrului „Regina Maria”.

A devenit deja o tradiție ca Festivalul de Teatru Orădean să fie deschis cu o premieră a Teatrului „Regina Maria”, iar anul acesta nu este o excepție. „Regele Cerb”, unul dintre cele zece basme teatrale scrise de Carlo Gozzi, va da gongul de început și ne va introduce în universul extraordinar al fanteziei. Duminică, 24 septembrie, de la ora 19:00, orădenii sunt așteptați în Sala Mare, pentru a sărbători împreună două mari evenimente teatrale: deschiderea oficială a celei de-a V-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru Oradea și premiera spectacolului „Regele Cerb”, după Carlo Gozzi (regia artistică Alexandru Colpacci).



Premiera care deschide FITO 2017 are loc sub bagheta reputatului regizor Alexandru Colpacci, cel care îşi făcea debutul la Oradea în anul 1970, anul absolvirii, în timpul directoratului lui Emanoil Enghel. Şi a fost cu o piesă deloc uşoară: „Dispariţia lui Galy Gay” („Un om = Un om”) de Bertolt Brecht.

„Piesa de teatru gravitează în jurul imaginii regelui Deramo, care este convins de către prim-ministrul Trataglia că trebuie să se căsătorească, pentru a lăsa un moștenitor la tron. Organizează în acest sens o serie de întrevederi cu fete din întreg regatul, fără să țină cont de statutul lor social. Cu ajutorul unor trucuri magice, reușește să-și găsească aleasa. Însă acesta nu este un final fericit, ci chiar începutul unor serii de încurcături din ce în ce mai bizare”, spune Florina Dometi, secretar literar al Teatrului „Regina Maria”.

Spectacolul orădean va păstra firul povestirii clasice, însă sub îndrumarea atentă a regizorului Alexandru Colpacci, basmul teatral al lui Carlo Gozzi se metamorfozează într-o poveste inedită, care îmbină ingenios gândirea de tip clasic cu elemente contemporane. Magie, ştiinţă, tehnologie, poveşti de dragoste, intrigi politice, transformări miraculoase, toate acestea se vor întâlni pe acelaşi plan: al scenei de teatru, pentru a recrea o lume mitică şi fascinantă, cu nuanţe comice şi dramatice totodată. Şi costumele realizate de reputatul scenograf Vioara Bara sunt în acelaşi ton cu lumea imaginată de Gozzi şi de Colpacci. „«Regele Cerb» este o provocare foarte mare, un text foarte frumos, dar care te poate face «să-şi baţi cuie în talpă», putând aluneca foarte uşor spre un basm ireal. Şi atunci aveam două variante: să mergem pe varianta commedia dell’arte sau pe varianta suprarealismului. Am decis să mergem pe varianta suprarealistă, ca urmare vor fi costume ecletice, nestabilindu-ne la o epocă. Ce e acest suprarealism? E realismul dus foarte departe, până în poveste: omul care se transformă în cerb. Sper să vă convingem, greul e în spatele actorilor, ei sunt acum în faţa Măriei Sale publicul”, a fost mesajul scenografului Vioara Bara.

Alexandru Colpacci a montat la Oradea 20 de spectacole, dintre care cel mai recent este „La grande magia” de Eduardo de Filippo, în anul 2010, iar acum se întoarce după șapte ani cu forțe proaspete și cu mult entuziasm cu „Regele Cerb”, „propunând un alt proiect îndrăzneț, care va cuceri cu siguranță inimile spectatorilor”, anticipează directorul Teatrului „Regina Maria”, Daniel Vulcu.

Din distribuția spectacolului fac parte actorii: Andrian Locovei, Răzvan Vicoveanu, Angela Tanko, Richard Balint, Petre Ghimbășan, Emil Sauciuc, Alina Leonte, Ciprian Ciuciu, Sebastian Lupu, Adela Lazăr, George Dometi, George Voinese, Tiberiu Covaci, Armanca Serac, Zentania Lupșe, Alexandru Pop, Andrei Fazecaș, Florin Stan și Igor Lungu. Scenografia este semnată de Vioara Bara, coregrafia de Dimény Levente și ilustrația muzicală de Delia Șerban. La conferinţa de presă a fost prezentă şi doamna Codruţa Trif, manager Group Retail Bihor la Raiffeisen Oradea. Domnia sa reprezintă o instituţie care are o colaborare cu Teatrul „Regina Maria” de trei ani, instituţie care susţine financiar nu numai Festivalul Internaţional de Teatru, ci şi stagiunea de la „Regina Maria”.