Regulament concurs „Câștigă invitații la Arad Open Air Festival”

1. Persoanele care participă la concurs

La concurs poate participa:

* orice persoană fizică cu vârsta de peste 14 ani care îndeplinește condițiile de participare înscrise în regulamentul de participare al concursului

* orice persoană cu vârsta de peste 14 ani care furnizează, prin completarea chestionarului online, consimțământul pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de către Inform Media Press S.R.L., în scopuri de marketing (denumit în cele ce urmează: participant la concurs)

Nu pot participa la concurs proprietarii, angajații Inform Media Press S.R.L. și aparținătorii acestora (art. 8:1 punctul ) al Codului Civil).

2. Scopul concursului

Scopul concursului este promovarea evenimentului Arad Open Air Festival.

3. Descrierea concursului, detalii

Condiția participării la concurs este ca prin completarea talonului de concurs:

a) vă dați acordul să primiți informările privind ofertele speciale, promoțiile, concursuri, din partea Inform Media Press S.R.L. care publică Jurnal Bihorean, Bihari Napló, Jurnal Bihorean Plus, Jurnal Aradean, Agenda, Publitim, Publitim Plus, Publitim Rurar, adică să vă dați consimțământul de a fi contactati la datele personale furnizate în prealabil și la prelucrarea acestor date. Odată cu acordarea consimțământului declarați că ați luat la cunoștință și ați acceptat informarea noastră privind protecția datelor.

și/sau

b) vă dați acordul prin completarea chestionarului de concurs online catre Inform Media Press S.R.L. pentru a primi din partea Bihon, Erdon, Tion, Aradon, newslettere cu știrile zilei, la datele de contact furnizate în prealabil și la prelucrarea acestor date. Odată cu acordarea consimțământului declarați că ați luat la cunoștință și ați acceptat informarea noastră privind protecția datelor.

4. Premiile, durata concursurilor

Premiul:

Trei invitații duble la Arad Open Air Festival, 14-16 septembrie 2018, organizat de Centrul de Excelență Arad, AOA Agency și Neverland Place.

Premiul include: – accesul la eveniment în fiecare dintre cele trei zile

Premiul nu include:

– transport și alte cheltuieli

Inform Media Press S.R.L. nu îşi asumă răspunderea pentru organizarea şi/sau modificările făcute de organizatorii Centrul de Excelență Arad, AOA Agency și Neverland Place.

Premiile sunt stabilite de catre Inform Media Press SRL si sunt specificate explicit in regulamentul fiecarui concurs publicat in ziarele Inform Media Press S.R.L. sau pe site-urile Inform Media Press

Premiul poate fi refuzat și nu este transmisibil. Premiul nu poate fi convertit în bani. Alte costuri legate de premii nu sunt suportate de către Inform Media Press S.R.L.

Durata concursului, data tragerii la sorți

Termenul limită de trimitere a chestionarului online este data de 12 septembrie, ora: 11:59.

Data tragerii la sorți: 12 septembrie 2018, ora 13.00.

5. Anunţarea câștigătorilor; preluarea premiilor

Tragerea la sorți se va face online, în prezenţa unei comisii, se vor extrage trei câştigători.

Câștigătorul va fi anunțați prin e-mail, telefon sau publicarea numelui în ziar, conform regulamentului de participare la concurs. În cazul în care câștigătorul nu se prezintă în termenul stabilit în e-mail sau nu își ridică premiul la data prestabilită, își pierde premiul. Organizatorul nu își asumă nici o responsabilitate apărută după preluarea premiului legat de eventualele reclamații sau pretenții garanțiale. În cazul în care câștigătorul se dovedește a fi o persoană cu capacitate de tranzacționare limitată, orice demers legat de premiu, preluarea și folosirea premiului cât și consimțământul acestuia la prelucrarea datelor se va face numai prin reprezentantul legal al acestuia.

7. Reguli de protecția datelor

Prin participarea la concurs declarați că ati luat la cunoștință și ați acceptat prezentul regulament de concurs, respectiv informarea de protecția datelor al Inform Media Press S.R.L. Participantul la concurs este de acord ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate de către Inform Media Press S.R.L în scopul participării la concurs, respectiv este de acord (în funcție de consimțământul indicat de participantul la concurs) ca aceste date să fie folosite la contactarea sa in scopuri de marketing direct din partea Inform Media Press S.R.L. și/sau la trimitera de newslettere. Consimțământul dat pe parcursul concursului poate fi retras oricând prin declarația trimisă electronic la adresele de e-mail: anca.pavel@informmedia.ro, cristian.sulintan@informmedia.ro , andrada.buhas@informmedia.ro, respectiv prin poșta la adresele: Oradea, B-dul Dacia, nr. 34, Bloc U55, Timisoara, Piața I.C. Brătianu, nr. 1, Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 62., ap. 22 . In acest caz dacă nu există altă bază legală (ex: îndeplinirea unor obligații contractuale), în conformitate cu normele legale, toate datele Dvs. în care participantul la concurs își retrage consimțământul înaintea încheiereii concursului, acesta nu poate participa la tragera la sorți. Participantul la concurs acceptă condițiile prevăzute de regulament și consideră ca fiind obligatorii privind persoana sa.

Inform Media Press S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentul regulament.

În chestiunile care nu sunt reglementate prin prezentul regulament vor fi considerate de referință normele legale române.