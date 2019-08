Relaxare de weekend la The BIG Picnic

Cea de a treia ediţie The BIG Picnic a debutat vineri după-masa în Parcul din Cetatea Oradea. Poate cei mai fericiţi în miezul zilei au fost copiii, care au avut parte de multe activităţi. Unii s-au oprit la atelierul de pictat pe ceramică, alţii au rămas la atelierul de jonglerie și baloane de săpun, câteva fetiţe s-au alăturat celor mari la mişcările de dans de la clasa de fitness, dar cei mai mulţi au fost atraşi de Colțul Animal Shields unde s-au putut juca împreună cu căţeluşii. Aşa cum au aflat de la Pet & Adopt, patrupezii sunt orfani şi au doar două luni şi jumătate. Cel mai îmbucurător este că din prima zi au fost salvate două căţeluşe care şi-au găsit un cămin în care să fie iubite şi îngrijite.

Orădenii au fost aşteptaţi şi la Şcoala de bani, la ateliere şi jocuri de educație financiară sau la discuţii pe tema alimentaţiei sănătoase. Unii au preferat o porţie de paste, un burger sau un hot dog la preţuri de la 12 la 35 de lei, după care au mers foarte bine dulciurile, îngheţata şi sucurile ori berea rece.

Pe leagăne, bean bag-uri sau pe paleţi, cei care nu îşi verificau paginile din reţelele sociale, ascultau muzică şi răsfoiau o carte de la standul unde îţi puteai alege din zecile volume un subiect pe plac. Acolo, de altfel, poţi să şi donezi cărţi pe care nu mai doreşti să le păstrezi, pentru a se putea bucura alţii de ele.

Sâmbătă, 31 August

10:00 – bodyART – Structure Main Stage

11:00 – ABS Workout Workout Spot by Dynamic Studio

11:00 – Școala de bani – ateliere, jocuri, concursuri de educație financiară (toată ziua) Colțul BCR

11:00 – Pet & Adopt – joacă-te, învață, adoptă (toată ziua) Colțul Animal Shields

11:00 – Atelier de jonglerie și baloane de săpun (toată ziua) Colțul Juggler

12:00 – Zumba Fitness Workout Spot by Dynamic Studio

12:00 – Ora de poveşti – Colţul Cair Paravel

13:00 – Gimnastică și Showdance pentru copii Workout Spot by Dynamic Studio

14:30 – Bodypump Workout Spot by Dynamic Studio

15:30- Power Yoga Workout Spot by Dynamic Studio

16:00 – Vinyl Lounge cu Dubase și Rogvaiv Vinyl Lounge

16:00 – English Hour (poveşti în limba engleză) – Colţul Cair Paravel

17:00 – Importanţa endoscopiilor digestive cu Dr. Cosma Tunde Colțul Medlife

17:00 – Învăţăm să pictăm – Colţul Cair Paravel

18:00 – Atelier de creaţie – Colţul Cair Paravel

18:00 – Falling Heads Main Stage

19:30 – Soul Serenade Main Stage

21:00 – Byron Main Stage

Duminică, 1 Septembrie

10:00 – bodyART – Deepwork și Myofascial Main Stage

11:00 – Burning Cardio Workout Spot by Dynamic Studio

11:00 – Școala de bani – ateliere, jocuri, concursuri de educație financiară (toată ziua) Colțul BCR

11:00 – Pet & Adopt – joacă-te, învață, adoptă (toată ziua) Colțul Animal Shields

11:00- Atelier de jonglerie și baloane de săpun (toată ziua) Colțul Juggler

12:00 – Bodypump Workout Spot by Dynamic Studio

13:00 – Gimnastică și Showdance pentru copii Workout Spot by Dynamic Studio

14:30 – Circuit Workout Spot by Dynamic Studio

15:30 – Power Yoga Workout Spot by Dynamic Studio

16:00 – Vinyl Lounge cu Dubase și Rogvaiv Vinyl Lounge

16:00 – Ora de poveşti – Colţul Cair Paravel

17:00 – Importanţa prevenţiei pentru sănătate cu Dr. Dume Alina Colțul Medlife

17:00 – Învăţăm să pictăm – Colţul Cair Paravel

18:00 – Atelier de creaţie – Colţul Cair Paravel

18:00 – Melting Dice Main Stage

19:30 – Rockabella Main Stage

21:00 – Vița de Vie – Acustic Main Stage