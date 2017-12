Remember Revoluția din 1989

Și la Oradea a fost Revoluție! Și Oradea ar trebui să facă parte din rândul orașelor martir! Acesta este crezul celor care au participat activ la evenimentele din decembrie 1989. Câteva dintre aminitirile participanților la Revoluția din 1989 au fost evocate cu ocazia vernisajului expoziției de fotografii: „Revoluția în imagini”, care a avut loc vineri, 15 decembrie la Muzeul Cetății Oradea.

Oradea a fost declarat oraș liber de către primul primar al orașului după Revoluţie, Mircea Bradu, înainte de fuga lui Ceaușescu cu elicopterul de pe Comitetul Central, la ora 12:00, în 22 decembrie 1989.

„La cumpăna acestei zile, declarăm orașul liber Oradea!”, este mesajul citit de Mircea Bradu, cu opt minute înainte de fuga lui Ceaușescu.

„Există un specific al Revoluției de la Oradea, pentru că noi credem că a fost o Revoluție. Noi toți cei care am fost acolo am trăit ca pentru o Revoluție. Noi am luat peste noapte responsabilități administrative și am dus mai departe viața normală a orașului și a județului. Dacă nu ar fi fost înțelegerea orădenilor, pentru că la început a fost o vermuială, devastări, că nu știa nimeni ce a fost acolo, nu știu unde se ajungea. De la Primărie până la Biserica cu Lună și până la teatru era o mare de oameni care aștepta de la mine ceva. În momentul când am apărut în fața lor, a fost pentru mine o emoție îngrozitoare. Ce să le spun? Lângă mine era popa Megheșan, un preot foarte tânăr, care venise de la o bursă din Suedia. I-am spus: părinte, spune-ți o rugăciune! În clipa aia, imaginați-vă aceste două piețe în genunchi, spunând Tatăl nostru, în românește, în ungurește și în țigănește. Era un moment absolut indescriptibil. În momentul în care lumea s-a ridicat, totul a decurs normal”, își amintește primul primar al Oradiei libere.