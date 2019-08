Reprezentanti de la Google, Bitdefender si alte branduri de top vin la Digital Days 2019

Evenimentul Digital Days de anul acesta va avea loc la Opera Events, începând cu ora 09:00 unde sunt așteptați peste 10 speakeri cu renume național și internațional care vor

atinge cele mai de actualitate subiecte de marketing – Social Media Marketing, Branding, Confidențialitatea datelor, Etică, Product Marketing și altele.

Primele două ediții au avut loc în luna octombrie 2017 respectiv martie 2018, la care au participat speakeri de pe plan local și național, atrăgând peste 300 de participanți.

Lista speakerilor și agenda conferinței sunt încă în plină dezvoltare iar cei mai importanți speakeri confirmați până acum sunt:

– Sorin Sfetcu (SEED Manager Google)

– Nansi Lungu (Behavior Analyst Bitdefender)

– Tudor Galos (Senior Business Consultant)

– Elena Badea (Managing Partner Valoria)

– Sebastian Vaduva (Director of The Griffiths School of Management & IT)

Poți beneficia chiar acum de o reducere de 30% la achiziția unui bilet cu acces basic sau VIP. Găsești mai multe detalii pe https://digitaldays.ro/dd2019/. Biletele la oferta early bird sunt limitate. Rezervă-ți locul acum!