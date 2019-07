Restaurantul Spartan din Lotus Retail Park, o nouă viziune culinară cu specific grecesc

Spartan este un restaurant cu specific grecesc, care s-a extins semnificativ în ultimii ani, un brand 100% românesc. Povestea începe în 2012, când un tânăr avocat pune în practică o idee de afaceri pe care o avea încă din facultate, intrând în concurență cu KFC şi McDonald’s. Propunerea lui pentru piața gastronomică din România este un restaurant grecesc fast food, care în scurt timp devine foarte popular şi se transformă în franciză. Restaurantul Spartan este unul dintre cele mai mari lanțuri de restaurante de tip fast-food din România, cu produse care au la bază carne rotisată, specialitățile casei fiind gyros și souvlaki.

Preparatele Spartan – Gustul legendar

Specialitățile restaurantului Spartan au un meniu de bază consistent, compus din carne rotisată, pită greceasca, produsă chiar în locațiile proprii, sosuri fresh preparate cu ingrediente proaspete și combinații inedite, sosul de legume cu 0% grăsimi și legume proaspete.

Inspirația din gastronomia grecească se reflectă în modul de prăjire al cărnurilor, felul in care are loc coacerea produselor de panificație și împachetarea in lipie, dar modul de preparare este unul propriu, diferit. Ingredientele de cea mai bună calitate, întotdeauna proaspete și combinațiile unice, sunt secretele care transformă o masă la acest restaurant într-o experiență culinară inedită, delicioasă și complet diferită de preparatele clasicelor restaurante de tip fast-food, care de cele mai multe ori aduc și un aport mare de calorii și carbohidrați.

Preparatul principal al restaurantului – Souvlaki-ul Spartan se deosebește total de frigăruile tradiționale: se servește pe farfurie cu carne rotisată, cartofi prăjiți, ceapă roșie, salată, și castraveciori murați.

Un alt produs regăsit în Restaurantul Spartan este Gyros Pyta, un fel de mâncare istorică, specifică Greciei Antice, menționată în documentele antice încă de la anul 480 î.H, unde se arată că pe timp de război, spartanii consumau carne de oaie și de porc coaptă pe roci vulcanice. Din acest motiv sloganul Spartan este „Gustul Legendar”.

Pentru pofticioșii aflați la dieta Salata fresh Spartan este una din alegerile de bază. Salata fresh are un conținut scăzut de calorii, este recomandată in special in zilele călduroase, fiind foarte revigorantă și poate fi combinată cu sosul „multitudine de legume.” Acest sos inedit și interesant conține 0% grăsimi, fiind preparat din ingrediente naturale, incluzând roșii, morcovi, țelină, ardei kapia, și o notă de ardei iute. Dar nu vă faceți griji, salata va fi doar ușor picantă în combinație cu acest sos.

Lipia clasică este inlocuită cu lipie-pită și turtă-pită, două sortimente ușor crocante folosite la gyrosul classic, cheese gyros și Leonidas pita.

Carnea este unul din elementele cheie și nu se limitează doar la pui. Spartan pune la dispoziția clienților săi preparate din carne de vițel, berbecuț și purcel, pentru a răspunde tuturor preferințelor culinare.

Modul de preparare al cărnii este unul propriu și inedit, specific restaurantului Spartan. Carnea este frâgezită în iaurt înainte de fi lăsată la baițul făcut din ceapă, morcov, ardei kapia, miere și usturoi. Carnea capătă o textură moale ceea ce o face mai ușor de pătruns de celelalte ingrediente.

Toate delicatesele pot fi combinate cu oricare din cele cinci sosuri Spartan, “sosurile care au cucerit România“: sosul de țele , de usturoi, tomate sos dulce-acrișor sau sos tzatziki, sunt create după rețete proprii, sunt marcă înregistrată, având o inspirație locală, care prin modul unic de a combina ingredientele sunt făcute pentru a satisface gusturile tuturor clienților, chiar și marilor simpatizanți de sosuri iuți.

Meniul Spartan conține preparate diferite, pentru cele mai pretențioase gusturi, precum: Souvlaki Spartan, Gyros, Leonidas Pyta, Cheese Gyro, Șnițel din piept de pui, Salata Fresh. Cheese gyros, salata fresh, și platoul Persia pot fi servite și cu brânză feta, după preferință.

Restaurantul Spartan este locul de întâlnire cu prietenii, ideal atât pentru clienții care sunt în căutare de ceva nou, cât și pentru cei care doresc o notă culinară tradițională.

Advertorial! Hb: 250617