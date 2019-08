Retragerea ALDE ar putea schimba majoritatea în CJ

Vicepreședintele Bodea spune însă că „o astfel de decizie trebuie bine cântărită. Bihorul trebuie să rămână un județ funcțional. Guvernarea la nivel național e una, la nivel local e alta. Dar dacă se va decide să ne retragem de la conducere și din plan local, ne vom supune. Până acum nu am analizat un astfel de scenariu nici noi, nici cei de la PSD sau de la UDMR”.

ALDE a decis ieşirea de la guvernare şi alianţă cu Pro România

ALDE a decis, luni, 26 august ca partidul să iasă de la guvernare, a declarat Călin Popescu Tăriceanu. „La toate aceste întrebări pe care le-am avut şi la care aşteptatm un răspuns favorabil, dând oamenilor speranţa îndreptării lucrurilor, din păcate nu am avut niciun fel de cotnrapropunere şi i-am spus că voi merge în faţa colegilor. Colegii au luat hătorârea de a se renunţa la guvernarea alături de PSD”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

“Coaliţia a funcţionat defectuos. Am încercat să credităm această guvernare pentru că am considerat că e nevoie de o anumită stabilitate politică şi nu am obiceiul să fac opoziţie în cadrul guvernului. De aceea am considerat să ne despărţim. Noi vom trece în opoziţie. Am renunţat la candidatura la prezidenţiale, pentru a nu se mai spune că intenţia de a părăsi coaliţia”, a mai spus liderul .

