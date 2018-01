Revelion 2018 în lumea sportului orădean

Şerban Sere, preşedintele CS Municipal, s-a aflat, împreună cu familia, la o pensiune din Valea Brătcuţei. „Am preferat să mergem de acasă şi să ne relaxăm”, spune Şerban Sere.

Antrenorul echipei de polo CSM Digi, Dorin Costrăş, a petrecut sărbătorile în Spania, alături de familia sa. „Sunt împreună cu familia, câteva zile nu mă voi gândi la polo. La 3 ianuarie, echipa se va reuni şi ne vom relua pregătirile”, ne-a declarat Dorin Costrăş.

Cristian Achim, antrenorul echipei de baschet masculin CSM CSU Oradea, s-a aflat de Revelion alături de familie, la Râmnicu Vâlcea. „Am dat o fugă acasă, între două zile de antrenamente. De când sunt plecat la Oradea, prefer să facem Revelionul de fiecare dată acasă, alături de membrii familiei mele. Am revenit însă la echipă a doua zi, pentru că luni seară am avut primul antrenament din noul an”, a spus Cristian Achim.

Înotătoarea Huszár Ingrid, cea mai bună sportivă a CS Crişul în 2017, a petrecut acasă, în familie, până la miezul nopţii. „Ingrid a plecat apoi în Centru, la artificii, după care a mers la Moszkva Kafe, unde fratele ei este DJ, iar după aceea a revenit acasă”, ne-a declarat tatăl sportivei, fostul viceprimar Huszár István. Antrenorul de judo Emil Morar s-a aflat de Revelion la Höring (Danemarca), alături de familia unuia dintre fiii săi. „Am petrecut împreună cu fiul şi cu nepoţica mea, Nadia, care este în vârstă de un an. Azi am revenit acasă, iar de mâine, înapoi la treabă, la antrenamente”.

Pavel Mercea, preşedintele AJ de Handbal Bihor, a aşteptat noul an acasă, cu familia. „La miezul nopţii, am deschis uşa ca să plece vechiul an, 2017, cu bunele şi cu relele pe care ni le-a oferit şi să intre 2018, dar numai cu cele bune”.

Directorul CS Crişul, Ionel Bungău, a petrecut Revelionul acasă, cu familia: „Am preferat să rămân acasă, alături de cei dragi”.

Tot acasă s-a aflat inspectorul DJST Bihor, Korodi Iosif şi soţia sa, Ibolya, fostă medaliată olimpică. „De obicei, plecam de Revelion la cantina Liceului Sportiv, dar acum am rămas acasă, cu familia şi cu nepoţelul meu”.

Antrenorul Virgil Preda, vicepreşedintele FR Atletism, a avut două prilejuri de sărbătoare, Revelionul, iar apoi, ziua sa de naştere. „Am stat acasă, alături de familie şi de nepoţica mea, Vanesa. A doua zi am împlinit 66 de ani. La vârsta asta, nu prea mai ai chef să pleci de acasă. Cei mai tineri preferă probabil să petreacă altundeva”.

Antrenorul echipei de handbal CSM Oradea, Sebastian Tudor, a petrecut Revelionul la un restaurant din Oradea. „M-am aflat împreună cu un grup de prieteni la un restaurant, unde am sărbătorit venirea noului an”.

Atleta veterană Simona Kádas şi soţul său, Carol, au fost plecaţi de sărbători în staţiunea Karlovy Vary (Cehia). „A fost frumos, ne-am simţit foarte bine”, spune Karcsi Kádas, care s-a gândit şi în noaptea de Revelion la echipa sa de suflet, Inter Milano.

Spadasina Bianca Benea, una din speranţele sportului orădean, a petrecut Revelionul la Cluj, la nişte rude. „Bianca a plecat încă din 30 decembrie la o verişoară de-a sa, care şi-a sărbătorit majoratul şi tot acolo a petrecut şi Revelionul. Timpul este scurt, în primele zile din ianuarie vom pleca la etapa de Cupă Mondială de la Udine, în Italia”, ne-a declarat antrenorul sportivei, Nicolae Ille. Acesta s-a aflat acasă, împreună cu familia şi nepoţica sa, Diana.

Titi Frenţ, inspector sportiv al CS Crişul, a fost la colindat în noaptea dintre ani. „Am avut un Revelion frumos. Am început acasă, cu familia, apoi am plecat la colindat, la socri”.

Fostul poloist internaţional Gheorghe Dunca, actualmente antrebor la YIYK Istanbul, s-a aflat acasă, alături de familie. „Am revenit acasă de sărbători, din Turcia şi am petrecut sărbătorile în familie”.

Tot acasă s-au aflat directorul CS Universitar, Adriana Floruţa şi tatăl său, antrenorul de tir sportiv Vasile Leţ. „Am petrecut Revelionul acasă, în familie. Mâine, voi fi la Poligon, pentru că ne vom relua antrenamentele. La 6 ianuarie, plecăm cu echipa la un concurs în Ungaria, la Szászhalombata”, a spus Vasile Leţ.

Andrei Mandache, căpitanul echipei CSM CSU Oradea, a petrecut tot acasă. „Am rămas acasă, împreună cu eci dragi ai mei. Din păcate, calendarul echipei nu ne permite să petrecem prea mult sau să plecăm undeva de sărbători. Urmează un meci foarte dificil, la Sibiu”, a afirmat Mandache.