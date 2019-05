Reveniri de exceptie in finale masculine de Roland Garros (P)

In ultimii 14 ani, de trei ori a absentat din finala, in restul meciurilor disputate in ultimul act a reusit sa castige. Astfel, ibericul are 11 trofee si este lider detasat in clasamentul jucatorilor cu cele mai multe trofee castigate la Open-ul Frantei. El este urmat in clasament de Max Decugis si Bjorn Borg, cu opt, respectiv sase trofee castigate.

Revine si Roger Federer, ceea ce face ca turneul din 2019 sa fie cu atat mai interesant. Dupa patru ani de absenta, elvetianul in varsta de 37 de ani se intoarce pe zgura pariziana, acceptand provocarea lansata de Rafael Nadal si Novak Djokovic.

Rafael Nadal si restul 2019 continua in aceeasi directie Rafael Nadal ramane favoritul specialistilor, fiind urmat de Novak Djokovic. Cei doi jucatori s-au intalnit in trei finale de French Open, de fiecare data ibericul s-a impus in patru seturi.

Totusi, Nole are si el la activ un trofeu castigat pe zgura pariziana, in 2016, dupa un succes in fata britanicului Andy Murray (3-6, 6-1, 6-2, 6-4). Sarbul poate sa devina primul jucator din era Open, care castiga de doua ori toate cele patru Grand Slam-uri. Federer este abia al cincilea cap de serie la French Open 2019.

Roland Garros 2019 este turneul care bate la usa, se va disputa in perioada 26 mai – 9 iunie. Pe zgura de la Paris nu au fost mereu meciuri castigate usor de favoriti, ci au existat si rasturnari spectaculoase de situatii. In sportul profesionist, cu atat mai mult in fazele superioare, favoritii sunt de cele mai multe ori pusi in fata unor adversari increzatori, care, uneori, le pot pune mari probleme. Tenisul nu face exceptie, este sportul unde de-a lungul timpului s-au vazut rasturnari de situatie.

Bjorn Borg vs Manuel Orantes, 1974

Bjorn Borg este unul dintre cei mai cunoscuti jucatori de tenis si al treilea in clasamentul jucatorilor cu cele mai multe French Open castigate. De-a lungul carierei sale, sportivul suedez si-a trecut in cont zece trofee de Grand Slam, sase dintre ele la French Open. In 1974, acesta juca in finala Roland Garros contra ibericului Manuel Orantes. Inceputul de meci nu a fost asa cum Bjorn Borg a sperat, pentru ca adversarul sau a intrat mult mai bine pe teren, reusind sa castige primele doua seturi, 6-2 si 7-6 (4). Suedezul a inceput sa prinda curaj cand avea mai mare nevoie si publicul imediat a simtit lucrul acesta incurajandu-l frenetic. A pus stapanire pe joc, iar sub aplauzele unei tribune pline a mai pierdut doua game-uri pana la final, castigand cu 2-6, 6-7, 6-0, 6-1, 6-1.

Ivan Lendl vs John McEnroe, 1984

Lendl intra in finala Roland Garros din 1984 dupa ce si-a pierdut toate cele patru finale de Grand Slam jucate anterior. John McEnroe, legenda americana a tenisului masculin venea dupa cinci finale castigate si toata lumea il vedea castigator. Fost numarul 1 mondial, americanul a fost pentru o singura data in finala unui turneu de asemenea anvergura, jucat pe zgura de la Paris.

