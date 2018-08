Rezultate înregistrate în prima etapă din Liga a V-a

FOTBAL – LIGA 5 – PRIMA ETAPĂ

SERIA 1

Foresta Tileagd – Progresul Sâniob 9-0 (8-0). Hodişan 1, Giuro 7, 26, Ikpe 8, 30, 35, Gado 13, 45 penalty, L. Pereţ 55

LPS Bihorul Oradea – AS Vadu Crişului 2-2 (0-2). D. Paul 80, Ş. Tirla 90+2 penalty / Ad. Pali 15, R. Hasas 18

CSC Sînmartin II – Cetatea Biharia 2-1 (0-0). M. Marian 61, Şendruţiu 74 / G. Mangra 47

Locadin Ţeţchea – Inter Aştileu 1-5 (1-2). Cr. Butuc 42 / G. Negru 13, D. Ţurcaş 21, I. Coste 52, Cr. Gherman 55, Sg. Gavriş 90+2

Voinţa Suplac – Slovan Valea Cerului 3-1 (1-0). Lavrincsik 10, Biţ 86, Szekrenes 90 / Zmole 80

Minerul Şuncuiuş – Viitorul Bratca 0-1 (0-0). I. Ban 80

Toldy Sânnicolau de Munte a stat.

Etapa viitoare (duminică 2 septembrie, ora 17:00): Cetatea Biharia – Toldy Sânnicolau de Munte, AS Vadu Crișului – CSC Sînmartin II, CSC Viitorul Bratca – LPS Bihorul Oradea, ACS Slovan Valea Cerului – Minerul Şuncuiuș, ACS Progresul Sîniob – Voinţa Suplac, Inter Aştileu – Foresta Tileagd. Locadin Ţeţchea va sta.

SERIA 2

Partizanul Sânnicolau Mare – Vida Pomezeu 1-3 (1-3). Indrieş 36 / Cuciula 16, Gal 21, 42

Unirea Roşia – Viitorul Tărian 7-2 (5-1). Maliţa 6, V. Burescu 23, 71, Moce 44, Bolha 20, 45, 51 / M. Selejan 15, Ivancov 57

Biharea Vaşcău – Victoria Tulca 4-1 (2-1). Tulvan 25, 40, Bârâian 50, 80 / Fekete 21

Voinţa Cheresig – Vulturul Dobreşti 0-0

Victoria Avram Iancu – Voinţa Ciumeghiu 0-0

Gloria Căbeşti – Izvorul Cociuba Mare 0-2 (0-1). B. Moldovan 20 penalty, D. Ştefan 89

Zorile Bunteşti – Unirea Oşorhei 2-5 (1-1). D. Diniş 2, 49 / C. Rusu 12, C. Dan 66, 77, C. Zdrâncă 74, Cr. Marcu 88

Etapa viitoare (duminică, 2 septembrie, ora 17:00): Vida Pomezeu – Gloria Căbeşti, Victoria Tulca – Partizanul Sânnicolau Român, AS Unirea Oşorhei 2016 – Biharea Marmogranit Vaşcău, Vulturul Dobreşti – Zorile Buntești, ACS Voința Ciumeghiu – Voinţa Cheresig, Viitorul Tărian – Victoria Avram Iancu, Izvorul Cociuba Mare – Unirea Roşia.