Rezultate locale finale: USR Plus se apropie de PNL, în Oradea

Scorul PNL din Oradea este similar celui din județ. În ciuda personalității primarului Ilie Bolojan, liberalii nu au reușit în Oradea un scor mai bun decât cel din județ. În schimb, USR Plus a reușit în Oradea un scor mult mai bun decât media județeană, venind la 15 lungimi în spatele PNL. Astfel, în Oradea USR Plus are un scor asemănător cel din plan național, chiar dacă în județ oamenii lui Cioloș și Barna sunt mult mai puțin populari. UDMR și PSD stau prost în Oradea, aici înregistrând scoruri sub cele obținute în județ, în medie cu 5 puncte procentuale. Pro România a reușit să treagă pragul electoral în Oradea. ALDE și PMP au obținut sub 3%, atât la nivel județean, cât și în Oradea.

Județul Bihor Oradea

PNL 34,46% (89.190 voturi) 34,95% (32.948)

UDMR 19,34% (50.046) 14,67% (13.835)

PSD 17,79% (46.039) 13,21% (12.458)

USR-PLUS 12,89% (33.366) 20,08% (18.935)

PRO ROMÂNIA 4,42% (11.446) 5,22% (4.923)

ALDE 2,88% (7.444) 2,31% (2.181)

PMP 2,26% (5.860) 2,7% (2.542)

Voturi valabil exprimate:

În județul Bihor 258.804

În municipiul Oradea 94.284

Rerefendumul a fost validat cu o prezență de 44,95%, iar 36,73% au votat DA în județul Bihor, la cele două întrebări.