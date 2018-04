Robert, un tânăr diagnosticat cu Limfom Non – Hodgkin, are nevoie de ajutor

Din păcate, este la a doua recădere, acum diagnosticul fiind Limfom Limfoblastic cu celule B. În prezent își urmează tratamentul în secția de Hematologie adulți din cadrul aceluiași spital, fiind la ultima cură de citostatice (FLAG-IDA) înainte de transplant. Transplantul se va face în Italia.

Robert are mare nevoie de ajutor financiar pentru a putea suporta cheltuielile trasportului și cazării pe tot parcursul tratamentului în Italia, plus cheltuielile de zi cu zi (hrană și medicamente, plus cazarea mamei).

Cei care doresc să-l ajute pe Robert o pot face donând orice sumă de bani în contul alăturat: Rostas Robert Richard RO05INGB0000999907771103.