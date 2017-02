Roboţii spitalului din Băile Felix, la raport

„Reabilitarea continuă cu ajutorul sistemelor robotizate” s-a numit un eveniment aparte, organizat săptămâna trecută de către Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix, în parteneriat cu Universitatea Oradea, Facultatea de Medicină şi Farmacie.

Organizatorii au vrut ca prin acest eveniment să aducă la cunoştinţa specialiştilor în recuperare medicală rezultatele obţinute în cadrul spitalului prin utilizarea dispozitivelor robotizate. Spitalul are o platformă tehnică modernă, care include trei dispozitive de acest gen: de reeducare a mersului (tip LOKOMAT PRO V 6), de reeducare a membrelor superioare şi de reeducare a mersului pentru copii.

În cei patru ani de când funcţionează (2012-2016), 1.500 de pacienţi au urmat procedurile de recuperare prin intermediul LOKOMAT-ului.

Platforma tehnică a spitalului a fost mărită anul trecut, informează managerul unităţii, dr. Ramona Suciu, prin achiziţionarea din venituri proprii a unor dispozitive medicale specifice: mese kineto reglabile tip Bobath; bandă de reantrenare a mersului cu ham; suport pentru brațe și sistem de suspensie cu controlul greutății; masă de verticalizare cu accesorii; modul de antrenare a mersului cu scară şi rampă.

La prezentarea rezultatelor obţinute cu roboţii din spital au participat peste 100 de specialişti, atât din străinătate cât şi din marile centre universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu-Mureş etc. Este de apreciat interesul manifestat de specialiştii din Bihor, prezenţi în număr mare, dar şi al celor din judeţele limitrofe.

Manifestarea a constat în alternarea prezentării lucrărilor de specialitate cu sesiuni practice.

Medicii Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix au susţinut o serie de comunicări. Dr. Salvina Mihalcea a vorbit despre „Realitate virtuală – elemente”, dr. Ioana Cheregi despre aspecte ale utilizării dispozitivelor robotizate în recuperarea după accidente vasculare cerebrale, conf. univ. dr. Cevei Mariana despre experiența clinicii de recuperare medicală din Băile Felix în utilizarea dispozitivului robotizat de antrenare a membrului superior, şi dr. Daiana Popa despre provocări şi controverse în reabilitarea robotică. Şi câţiva invitaţi de peste hotare (dr. Klemen Grabjlevec, Universty Rehabilitation Institute, Ljublijana, Mitja Hribar, General Manager East Europe Hocoma – „Concept Continuum of Rehabilitation” – from the acute phase to return to activities of daily life) au abordat la eveniment unele teme de specialitate.

Fiindcă evenimentul a fost pe placul specialiştilor, organizatorii speră că va deveni o tradiţie, așa cum sunt conferinţele naţionale anuale „Zilele Medicale Felix”.