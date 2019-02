Roboţii testaţi în scop caritabil

Organizator al acţiunii “OraDeA Cunoaște” este echipa de robotică RO061 Modus Vivendi din Oradea, liceenii de la Colegiul Naţional Mihai Eminescu din Oradea pasionaţi de robotică.

“«OraDeA Cunoaște» este un eveniment dedicat echipelor participante în concursul FTC din România. Scopul este de a îmbogăți cunoștințele roboticienilor, printr-o serie de conferințe despre domeniul STEM -Science, Technology, Engineering and Mathematics, cât și despre domenii precum Marketing, Team and Time Management. Aceste conferințe vor fi presărate si cu activități variate, menite să ne unească prin pasiunea comună pe care o avem”, spune Daria Dorog, lider al Modus Vivendi Oradea. Acţiunea are loc pe parcursul a două zile, ziua de 9 februarie fiind dedicată unui demo în scop caritabil.

Echipele își vor putea testa roboții, dar îl vor putea ajuta și pe George, un elev din clasa a XI-a de la Colegiul Național Mihai Eminescu, care are nevoie de o operație urgentă pentru a-și salva vederea. Evenimentul va fi cu deschidere pentru publicul larg, astfel încât cei care vor dori vor putea dona pentru cauza pe care noi o susținem”, spune Daria Dorog.Evenimentul este preyentat de actorul Teatrului Regina Maria, Richard Balint.