Rochii cum a văzut doar Parisul la Balul Operei Vox

Cel mai cunoscut designer român va prezenta două colecţii al Oradea, aşa cum procedează doar la marile evenimente de fashion din afara ţării. Evenimentul excepţional marca Botezatu are loc luni seara la Balul Operei Vox.

Dacă la prima ediţie a evenimentului, organizatorii au mers pe mâna designerilor locali, anul acesta, fastuosul eveniment se bucură de prezența designer-ului Cătălin Botezatu, care a ajuns, vineri, cu avionul, în orașul de pe Criș, cu sprijinul dealer-ului auto D & C Oradea. Designerul a venit cu trei zile mai repede pentru a pregăti aşa cum se cuvine apariţiile manechinelor din cadrul show-ului său.

Balul începe la orele 19:00, oaspeților le-a fost pregătit un spectacol din trei părți, prima și a treia parte sunt dedicate muzicii clasice și baletului, iar cea de a doua parte prezentării de modă Cătălin Botezatu. În pauza primei părți, chiar înainte de show-ul fashion, spectatorilor le-a fost pregătită degustarea de băuturi și preparate asigurate de Hotel President, Savor, Varadia, Fan Ice, Butoiul de Aur, Hanul Pescarilor, Coffee To Go, Izvorul Minunilor, Hotel Melody, Real, Cramele Recaș, Hotel Maxim și Hotel Silver.

Balul Operei Vox va fi deschis de tineri debutanți, fetele îmbrăcate în rochiile de mireasă de la salonul Evelyn, iar băieții în frac și papioane albe, sub conducerea maestrului coregraf Maris Pușcov, de la Clubul de dans Fit Dance. Va fi o seară elegantă, rafinată, care nu ar fi fost posibilă fără sprijinul partenerului oficial D&C Oradea și Porsche Finance Group, al partenerului principal Restaurant Astoria – Hotel Astoria – Sala de evenimente Queen Mary, al restaurantelor Astoria, Corsarul, Allegria, Vinotera, hypermarket-ului Real și Hotel Melody.

În cadrul galei e prezentă şi Paula Rad, soprana de la Românii au talent, a cărei ţinută este asigurată de designer-ul orădean Gabriella Olar. Cătălin Botezatu va fi prezent în eveniment cu două colecții de modă, una pentru femei – haute couture și una pentru bărbați – costume de ceremonie.

Sâmbătă au ajuns la Oradea şi binecunoscuții Mirela Vescan, make up artist, și Laurent Tourette, hairstylist care fac parte din echipa lui Botezatu pentru show. De-altfel, designerul i-a anunţat pe participanţii la bal că manechinele din show-ul său vor avea parte de „machiaje foarte sofisticate realizate de cel mai bun make-up artist din România, Mirela Vescan. Coafurile vor fi realizate de Laurent Tourette; pentru cine nu-l ştie încă, Laurent este în top ten hair-stylişti ai lumii”.

Cătălin Botezatu s-a declarat îndrăgostit de Oradea, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Hotel Astoria. Şi nu mai puţin încântat de faptul că multe dintre clădirile oraşului au intrat în renovare, concluzia sa fiind aceea că „aici sunt iubitori de artă şi frumos”.

Probabil din acest considerent, Botezatu a şi precizat că s-a prezentat la Oradea aşa cum o face doar la evenimente gen „săptămâna modei” din afara ţării, cu două colecţii şi „un un harnaşament” care cuprinde la la pantofi, la accesorii, fiindcă pentru Botezatu prezentarea unei colecţii înseamnă atenţie la fiecare detaliu.

Despre colecţia destinată bărbaţilor, Botezatu a spus că e adresată genului de bărbat puternic. Promisiunea sa a fost că va trece „publicul prin toate etapele vestimentare ale costumului masculin, începând de la casual, ţinuta business şi până la ţinuta de ceremonie”. În ceea ce priveşte, colecţia destinată domanelor, Botezatu a fost destul de zgârcit în detalii mizând pe elementul surpriză. Designerul a dezvăluit totuşi că va prezenta o colecţie ce duce cu gândul la „femeia pasăre”, că vor fi „rochii fastuoase, elegante”.

Alături de Marius Molan la casting © Alături de Marius Molan la casting

Împreună cu fashion stylistul Marius Molan, Botezatu a făcut sâmbătă un casting la Restaurantul Astoria, pentru a selecta modelele – fete şi băieţi – care vor defila în Balul Operei Vox. Designerul a spus că a văzut că Oradea are potenţial pentru a a asigura manechine în prezentările sale.

Provocat de Ioan Vrăşmaş, preşedintele Asociaţiei Opera Vox, care a considerat că mulţi orădeni au fost şi anul trecut şi sunt şi în acest an reticenţi din perspectiva participării la bal, neştiind ce ţinută să adopte, Cătălin Botezatu a ţinut o scurtă lecţie de stil, spulberând însă din start concepţia că orădenii trebuie să vină la bal ca la Viena, cu frac, cu celebra vestă albă, cu celebrul papion alb.

„Nu e cazul acum, dar poate peste ani vom putea vorbi de baluri la Oradea ca la Viena. În cazul nostru cred că bărbaţii pot purta black ție- un tuxedo asociat cu un papion, iar, dacă nu, un costum elegant cu cravată…Rochiile doamnelor să fie lungi, în niciun caz cu crinolină. Sunt out of fashion. O rochie lungă, elegantă, dacă are şi puţină trenă cu atât mai bine. Închise la culoare. Cu non culoarea negrul nu dai niciodată greş” , a sugerat designerul Cătălin Botezatu.

Acesta a subliniat însă că doamnele în nici un caz să nu vină în rochii mini pentru că aceasta ar fi cu adevărat penibil. Până la debutul balului, Cătălin Botezatu şi echipa anticipează că luni vor avea loc între 5-8 ore de repetiţii şi pregătiri pentru show. De la Oradea, Cătălin Botezatu pleacă la un show direct la Paris.