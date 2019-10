Rock Fort îşi deschide porţile cu două concerte

Vivi Repciuc, vocea, chitara şi sufletul veteranei formaţii orădene Statuar îşi împlineşte, după vreo 15 ani un vis: clubul Rock Fort. Un loc „de joacă” spune el, un loc al lui unde să poată să se „destrăbăleze muzical”.

Ideea acestui „cuib” de rock a pornit din 2004, an în care a şi terminat aproape tot pentru a deschide clubul. Dar pentru că pe str. Iuliu Maniu au fost planificate reparaţii la canalizare, iar aceste lucrări s-au amânat şi prelungit de mai multe ori, şi inaugurarea a fost amânată, cu atât mai mult că şi subsolul viitorului club avea de suferit în ruma deselor inundaţii.

Dar iată că după 15 ani, mult efort şi multe investiţii, duminică, 6 octombrie, de la ora 19, se deschide în str Iuliu Maniu Nr. 52/A Rock Fort, cu două concerte „grele”:. Vor cânta formaţia Vomitile din Cipru şi formaţia Nomad din Rusia. O alăturare interesantă, dar nu întâmplătoare. Cele două trupe sunt în turneu în Europa de Est. Turneul „Born to Kill” trece a pornit ieri din Budapesta şi va trece prin Baia Mare, Cluj Napoca, Oradea, Arad, Buzău, după care va trece în Bulgaria la Varna, Burgas şi Sofia, şi se va încheia pe 13 octombrie, la Timişoara. Vivi Repciuc a fost căutat de agenţia care se ocupă de acest turneu pentru că au auzit de noua locaţie şi şi-au dorit ca Oradea să facă parte din turneul est-european. Vomitile este o trupă cirpiotă de death metal, iar ruşii de la Nomad cântă un melodic death/trash.

Interesant este că bulilet suport artiști este de doar 15 lei. Şi de altfel toate concertele, care nu sunt puţine – şapte la număr până la sfârşitul lui noiembrie – au intrarea la 10-15 lei. Întrebat cum acoperă cheltuielile acestor concerte, ţinând cont şi de faptul că Rock Fort are o capacitate de o sută de oameni, răspunsul lui Vivi Repciuc a venit repede: „Nu m-am gândit niciodată să fac profit. Am vrut să fie un loc al meu, de joacă şi am vrut să o fac pentru copiii ăştia care de când au auzit de Rock Fort vin şi mă ajută şi se bucură că vor avea un loc al lor, unde să fie şi concertele accesibile buzunarului lor”.

Artistul mărturiseşte că în Rock Fort se vor putea face şi înregistrări şi filmări live, că există un colţ de lucru în spatele scenei, şi în plus, pune la dispoziţie sculele profesionale, lumini şi sunet pentru artiştii orădeni interesaţi. Doar să îl anunţe din timp, să îi vadă, să îi audă. Îşi aminteşte că la începuturile carierei lui muzicale, rockerii nu prea aveau instrumente, şi tocmai rememorând acea perioadă îşi doreşte atât cât poate să îi ajute acum pe cei aflaţi la început de drum. Aşadar, Rock Fort îşi deschide porţile, nu doar pentru trupele consacrate, dar şi pentru cei care îşi doresc să cânte şi fac primii paşi spre o carieră muzicală.