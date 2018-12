„România, te iubesc!”, manifest pentru adevăr

Cunoscuta emisiune „România, te iubesc!” a împlinit anul acesta zece ani. A ajuns la episodul 333, intrând în cel de al unsprezecelea sezon. O echipă de jurnalişti de investigaţie se încăpăţânează să arate adevărul, să tragă de mânecă oamenii incompetenţi aflaţi în funcţii importante şi care sunt indiferenţi la problemele de care se lovesc românii. O emisiune multi premiată care acum se regăseşte în cartea cu acelaşi nume.

Cei cinci jurnalişti, Alex Dima, Paula Herlo, Rareş Năstase, Cosmin Savu şi Paul Anghelescu au fost prezenţi duminică la Oradea pentru a lansa cartea „România, te iubesc!” la librăria Humanitas. Locaţia a devenit neîncăpătoare pentru că foarte julţi telespectatori fideli ai emisiunii au ţinut să fie prezenţi la eveniment. „Faceţi parte, din punctul nostru de vedere, din România vie, românii cărora le pasă şi pentru asta vă mulţumim. Anul trecut pe această vreme primeam vestea de la Humanitas că s-ar dori să scoatem o carte. Pe noi ne-a mirat foarte tare în acel moment. Ne-am şi bucurat, după aceea ne-am şi speriat, am trecut prin mai multe stări, am tot amânat, iar în vară ne-am apucat să scriem. Şi aşa a ieşit în această toamnă cartea. Este o bucată din România ultimilor zece ani”, a spus Alex Dima.

Au produs schimbări

În carte sunt 20 de poveşti, 20 de ediţii ale emisiunii „România, te iubesc!”. „România noastră este aşa cum o ştim toţi, dar depinde unde te poziţionezi atunci când vrei să te uiţi la ea. Poate fi extrem de urâtă, dar poate fi şi extrem de frumoasă. Noi căutăm şi oameni care fac lucruri frumoase în această ţară. Şi Slavă Domnului, sunt oameni care muncesc şi care fac lucruri. Eu am făcut un matrial aici la Oradea despre cum se mişcă oraşul şi cum a luat startul şi merge înainte. Întotdeauna când facem astfel de materiale ne gândim că pot servi ca exemple de bună practică pentru alte zone din ţară sau pentru alţi oameni care vor să se apuce de un bussines. Aici este dovada că se poate”, a mai subliniat Alex Dima.

Pentru Paula Herlo este o bucurie faptul că se poate întâlni cu telespectatorii, şi îi poate privi în ochi. „Sunteţi telespectacorii noştri de zece ani şi suntem extrem de onoraţi pentru că voi ne-aţi dat încrederea pe care noi, la un moment dat, poate nu am avut-o în noi, şi pe măsură ce numărul telespectatorilor creştea, creştea şi încrederea că ceea ce facem noi este bine. Dicolo de ceea ce se vede la televizor, de fapt subiectul emisiunii sunteţi voi, oamenii”, spune jurnalista.

Mare parte din reportajele pe care Paula Herlo le-a cuprins în carte sunt legate de copii, mai ales de copiii afalţi în dificultate. Sunt campaniile „Tu ştii ce mai face copilul tău?”, „Avem viaţă în sânge” care a determinat Guvernul Boc să înfiinţeze registrul donatorilor de celule stem. Există în carte şi campania „Vreau şi eu părinţii e” care a schimbat legea adopţiilor, dar şi campaniile coordonate de colegii ei, „bravi luptători cu autorităţile”, şi care au produs schimbări. Au fost des întrebaţi ce rezolvă cu aceste campanii. „În cartea asta sunt menţionate şi schimbările pe care noi le-am provocat. Am vrut să aflu şi ce mai fac copiii din campania mea ‘Tu ştii ce mai face copilul tău?’. Acum sunt adulţi şi puteţi afla poveştile lor în carte. Ce cred eu că s-a schimbat fundamental e oarecum mentalitatea noastră. Ne-am învăţat drepturile. Văzându-ne pe noi aţi început şi voi să luptaţi pentru drepturile voastre, şi când nu aţi avut curaj să o faceţi singuri, aţi intrat în poveştile noastre şi aţi devenit luptători alături de noi”, a precizat Paula Herlo.

Manual de bune practici

Rareş Năstase spune că această carte a fost pentru ei o mare provocare pentru că sunt obinuiţi să aibă de-a face cu imagini şi cu filmări, dar acum au trebuit să scrie toate aceste poveşti pe care le-au gândit de-a lungul timpulu şi să le pună într-o carte. „Puteţi să simţiţi într-un fel cam prin ce am trecut noi atunci când am realizat reportajele respective, ce s-a întâmplat concret. Cartea este ca un manual de bune practici, pentru că acolo sunt foarte multe soluţii, arătăm modele. Şi dacă tot suntem la Oradea şi se tot vorbeşte de această alianţă a vestului, noi vrem să venim cu o alianţă a oamenilor care mişcă lucruri, a oamenilor care fac şi care găsesc soluţii. Pentru că ‘România, te iubesc!’ înseamnă toţi românii care vor să facă ceva. M-aş bucura tare mult dacă această carte ar ajunge şi prin birourile oficialilor. Noi aducem în actualitate reportajele noastre şi tot revenim la subiectele pe care le-am considerat importante şi unde am văzut că nu se rezolvă problemele. La instituţii se tot perindă, vin oameni noi, tot timpul vorbesc de ‘eterna moştenire’, dar la rândul lor nu fac nimic. Şi atunci trebuie să pui din nou degetul acolo unde doare”.

Ei spun că a fost greu să aleagă poveştile, pentru că în aceşti zece ani au trecut prin multe şi au făcut multe. „Sunt frustrări, supărări, unele lucruri le-am împins, unele le-am schimbat, altele le-am pornit. Noi încercăm să schimbăm mentalităţi, şi acesta e poate cel mai mare câştig în anii ăştia. Am scris în carte de Căile Furate Române – CFR Marfă, despre patrimoniul Sindicatelor – sunt mulţi oameni în vârstă care au cotizat ani de zile la UGSR şi îşi amintesc probabil că li se lua 1% din venit pentru nişte bunuri care au ajuns pe mâinile unor golani. Veţi vedea şi reacţiile unor personaje – unele au dispărut din viaţa publică. E multă viaţă, şi sperăm să vă bucuraţi de cartea asta”, mărturiseşte Cosmin Savu.

Paul Angelescu este cel mai tânăr membru al echipei, a intrat „horă” alături de ei în urmă cu doi ani. „Mi-aş dori ca peste câţiva ani, mai multe dintre subiectele despre care am scris să nu mai fie de actulitate, să treacă în istorie”, a spus jurnalistul.

Având în vedere că au deranjat mulţi oameni importanţi, au fost întrebaţi cum fac faţă presiunilor şi dacă au fost ameninţaţi. „Au fost ameninţări de-a lungul timpului, dar contează şi puterea brandului, faptul că avem vechime, experienţă. Emisiunea a căpătat notorietate foarte mare şi acum nu mai sunt ameninţările care existau acum zece ani. Ne asumăm nişte riscuri, dar ştim şi cum să dezamorsăm nişte situaţii. Mergem mai departe!”, punctează Rareş Năstase. „Mie îmi place să cred că am ‘spate’, şi ei (colegii) sunt spatele meu. Nu mi-e frică pentru că ştiu că îi am pe ei în spate şi că orice s-ar întâmpla, dacă s-ar întâmpla, declanşăm jihadul. Pe mine nu mă sperie nimic”, decalră şi Paula Herlo.

Cât despre cel mai şocant reportaj, Alex Dima îşi aminteşte de Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Marie Curie”. „Şocant este când ajungi la Marie Curie unde sunt 30 de copii cu 30 de părinţi şi au acces la doar două paturi şi două toalete. Şi suferinţa acelor oameni nu doar că te şochează, pentru că nu ştii ce să le spui. Meseria asta, dincolo de anchete şi de toate materialele pe care noi le-am făcut, în faţa unor oameni care îşi văd copiii ‘plecând’ te doboară”.

Echipa de jurnalişti a încheiat evenimentul cu o sesiune lungă de autografe şi fotografii, având în vedere coada lungă care s-a format pentru un gând surprins pe carte.

De precizat că în această lună, echipa „România, te iubesc!“ a refuzat distincţia oferită de Asociaţia Profesioniştilor de Televiziune din România (APTR). „Echipa «România, te iubesc!» îşi rezervă dreptul de a accepta sau refuza un premiu, iar decizia e în strânsă legătură cu valorile şi principiile după care se ghidează cei şase jurnalişti. Anchetele acestei emisiuni sunt realizate la cel mai înalt standard de profesionalism, iar în spatele lor stau mii de ore de documentare şi filmare“, a precizat echipa emisiunii.