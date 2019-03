Rotarienii și-au dat întâlnire la Oradea

Conducerea Districtului Rotary 2241 România și Republica Moldova va fi preluată, din luna iulie a acestui an, de dr. Marian Neagoe.

„Atunci când adăugăm idealurile noastre rotariene în profesia noastră, vorbim despre serviciul vocațional care, pentru mulți dintre noi, a devenit un mod de viață. Este cea mai înaltă formă de conștiință umană, aceea de a fi de folos și de a contribui la îmbunătățirea vieții comunităților din care facem și noi parte. În luna iulie vom intra în noul an rotarian, a cărui temă este «Rotary connects the world» (Rotary conectează lumea), un an ce se anunță a fi unul cu impact global pentru cluburile din întreaga organizație. Așa cum a spus Mark Daniel Maloney, președintele ales pentru mandatul 2019-2020, «odată cu eradicarea poliomielitei, recunoașterea pentru Rotary va fi mare și oportunitățile vor fi multe», de aceea «avem potențialul de a deveni puterea globală pentru a face bine»”, a afirmat dr. Marian Neagoe.

Seminarul de Instruire a Președinților Aleși (PETS) și Seminarul de Instruire a Echipei de Lideri ai Districtului D2241 (DTTS) pentru mandatul 2019-2020 au loc la Hotel Ramada, în perioada 14-16 martie.

Programul va include seminarii de pregătire cu specialiști recunoscuți în domeniul lor, de la care viitorii președinți de cluburi Rotary vor învăța cum să își conducă eficient clubul, cum să întărească legăturile de prietenie între membri sau cum să acceseze fonduri pentru proiectele pe care le desfășoară.

Rotary este o rețea globală de 1,2 milioane de oameni care rezolvă probleme, oameni care se unesc și iau măsuri pentru a crea schimbări de durată pe tot globul, în comunitățile noastre și în noi înșine.