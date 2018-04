Ryanair anulează mai repede și cursa Oradea – Dusseldorf!

Așadar, din iunie dispare ruta Oradea – Dusseldorf, cu aterizare la Weeze, pe granița cu Olanda.

“Ryanair regrets that the below flights, from the 01st June 2018 will cease operation, due to commercial reasons.”, transmite Ryanair, prin email, unui posesor de bilet pe cursa OMR (Oradea) – NRN (Weeze).

Aceeași situație apare și în cazul rutei Oradea – Londra, ce dispare din programul companiei aeriene, începând cu 31 mai 2018. Se așteaptă ca Blue Air să înlocuiască această cursa, începând din toamna acestui an, pe relația Oradea – Luton. Tot pe Luton zboară și Wizz Air, de la Debrețin, Timișoara și Cluj-Napoca.

Inițial, Ryanair anunțase că va suspenda toate destinațiile sale de la Oradea, începând cu luna noiembrie a acestui an. Operatorul aerian a invocat motive comerciale, în ciuda faptului că toate cursele de la Oradea au avut grad de încărcare peste 80%, fără excepție. În cazul celei de Londra, au fost și curse cu grad de încărcare peste 100% (!), situații în care unor pasageri li s-au oferit sume compensatorii pentru a renunța la locul din avion, din ziua respectivă.

Astfel, din iunie, Ryanair va continua să zboare de la Oradea spre Milano (Bergamo), Barcelona (Girona) și Memmingen (Bavaria, Germania). Rămâne de văzut pentru cât timp.

Recent, președintele Consiliului Județean, Pasztor Sandor, promitea că în următoarele săptămâni vor fi anunțate, în serie, noile destinații externe și noii operatori de la Oradea, valabile din toamnă.

Pasztor: Tot la doua saptamani anuntam un zbor!