Ryanair dă vina pe grevele controlorilor, pentru zborurile anulate

La solicitarea JURNAL BIHOREAN & BIHON, Ryanair a oferit un răspuns oficial pentru zborurile anulate dinspre Memmingen spre Oradea, de sâmbătă, 16 iunie, respectiv dinspre Londra Stansted, din 27 mai. Între timp, ruta Oradea – Londra a fost închisă de Ryanair, din această lună, pentru ca în urmă cu câteva zile operatorul aerian irlandez să anunțe că deschide zboruri de la Cluj-Napoca spre noua sa bază de lângă Londra, Southend.

Controlorii aerieni – acari păuni

Iată răspunsul Ryanair pentru cursa anulată Memmingen – Oradea, de sâmbătă 16 iunie, tradus în română:

„Acest zbor de la Memmingen la Oradea a fost anulat în mod regretabil, din cauza grevei controlorilor francezi de trafic aerian. Toți clienții afectați au fost contactați prin email și SMS, fiind informați despre opțiunile pe care le au – un ramburs total al biletului sau un transfer gratuit către viitorul zbor disponibil sau pentru o rută alternativă. Ryanair își cere scuze clienților săi în cel mai sincer mod, pentru această anulare, asupra căreia, însă, Ryanair nu are niciun control”.

Ryanair invocă greva controlorilor aerieni francezi și pentru cursa anulată de la Londra, acolo fiind invocat încă un motiv: închiderea pistei aeroportului Stansted din cauza unei defecțiuni la sistemul de alimentare a aeronavelor cu carburant, ca urmare a unei lovituri de trăznet. Și în acel caz, Ryanair își declină orice vină.

Cu jalba, la Comisia Europeană

„Suntem pe deplin conștienți despre frustrarea cauzată clienților noștri de aceste greve ale controlorilor aerieni și despre deteriorarea alarmantă a serviciilor de control al traficului aerian în Europa, în timpul lunilor mai și iunie. Doar în mai, peste 117.000 de zboruri din Europa au fost întârziate cu 61% (peste 71.000 de zboruri), ca rezultat al problemelor cu staff-ul ATC și a grevelor ATC (air traffic control – eng; controlul de trafic aerian – ro.).

Am solicitat Comisiei Europene și guvernelor europene să ia măsuri imediate pentru a preveni o diluare a serviciilor ATC din această vară și vom ridica problema încă o dată, la Bruxelles, săptămâna aceasta, împreună cu colegii noștri din A4E (asociația Airlines for Europe – n.red.)” – mai transmite Ryanair, ce se plânge că, în acest fel, îi sunt afectate serviciile. De altfel, boss-ul Ryanair, Michael O’Leary a avertizat recent că vacanțele estivale ale europenilor ar putea fi grav afectate, în această vară, dacă aceste greve nu încetează…

Iată explicațiile Ryanair, în limba engleză:

1. “This flight from Memmingen to Oradea (16 June) was regrettably cancelled due to French ATC strike. All affected customers were contacted by email and SMS text message and advised of their options of a full refund, free transfer on to the next available flight or alternative routing. Ryanair sincerely apologised to customers for this cancellation, which was entirely outside of our control.

2. “This flight from London Stansted to Oradea (27 May) was regrettably cancelled due to French ATC strike as well as the runway closure at Stansted airport caused by a fuelling system failure following a lightning strike. All affected customers were contacted by email and SMS text message and advised of their options of a full refund, free transfer on to the next available flight or alternative routing. Ryanair sincerely apologised to customers for this cancellation, which was entirely outside of our control.

We fully share our customers’ frustration at these ATC strikes and the alarming deterioration in Europe’s ATC services during the months of May and June. In May alone, over 117,000 flights across Europe were delayed with 61% (over 71,000 flights) as a result of ATC staff shortages and ATC strikes. We’ve called on the EU Commission and European Governments to take immediate action to prevent a full meltdown of ATC services this summer and we will raise it with our A4E colleagues once more in Brussels this week.”