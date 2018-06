S-a autodepăşit la X-Man România

Una dintre concurentele orădene participante la X-Man România, Claudia Cioară, care s-a clasat pe locul IX la proba Half Ironman fete, are o poveste interesantă. Anul trecut încă nu ştia să înoate. „Am început să învăţ să înot în august vara trecută, gândindu-mă că peste câţiva ani voi putea participa la un concurs de triatlon. Am auzit de la un coleg de Istvan. «A, dacă-l ai pe Istvan Szokolszky la Oradea, nu mai ai nevoie de nimic», mi-a spus colegul respectiv. Am luat contact cu Xterra, în ianuarie şi atunci am început să mă pregătresc serios”, povesteşte Claudia.

Întrebată care probă i s-a părut mai grea, aceasta a spus că înotul. „Am fost pregătită din timp. Mi s-a pus că voi fi trasă de picioare, că se va trece peste mine. Aşa s-a şi întâmplat, dar am terminat cu bine”, spune debutanta.

Claudia povesteşte că prima emoţie a simţit-o când a ieşit din lac după proba de înot. Apoi, a avut mari emoţii şi cu proba de biciclete, înainte pedalam doar de plăcere, pe malul Crişului. „Când am terminat cu proba de ciclism, am simţit că voi reuşi, că de alergat am mai alergat şi înainte. Atunci am scăpat două lacrimi la colţul ochiului şi am simţit că bifez ceea ce mi-am propus”, a subliniat atleta.

Celor nehotărâţi dacă să se aventureze sau nu într-un astfel de concurs, Claudia le recomandă să o facă cu curaj. „Un astfel de concurs te construieşte pe interior, nu doar pe exterior. O astfel de reuşită, cel puţin pentru mine, este un certificat că dacă vreau ceva, reuşesc, dacă muncesc suficient, dacă chiar vreau”, conchide Claudia Cioară.