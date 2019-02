S-a deschis noul magazin MyKids.ro, cel mai mare magazin cu articole de copii din Oradea, cu peste 11 000 de produse expuse!

Pe Strada Lăpuşului nr. 14 a fost inaugurat, recent cel mai mare magazin de articole pentru copii din Oradea, care dispune de peste 11.000 de articole pentru cei mici. Este un brand orădean care se întinde pe o suprafaţă de peste 1.000 mp, pe două etaje, într-un spaţiu curat, frumos şi călduros. Magazinul dispune de 20 de locuri de parcare.

În cadrul acestuia se găsesc produse pentru copii şi mămici: de la suzete, biberoane, tetine, aparatură medicală, jocuri, jucării, scutece, şerveţele, la cărucioare, pătuţuri, saltele, mobilier, scaune auto, maşinute electrice, jucării pentru exterior şi gradină etc. „Saltelele şi lenjeriile de pat pentru copii sunt produse de către noi în fabrica de pe Sos. Borşului produse pe care le vindem și în țară și în strainătate. Vă aşteptăm cu drag de luni, până vineri între orele 10:00 şi 18:00, iar sâmbăta între orele 9:00 şi 17:00 la noul sediu din Str Lăpuşului nr 14. Consultanţii noştri vă vor ajuta să vă decideţi şi să luaţi cea mai bună decizie”, a declarat Torok Tibor, proprietarul magazinului.

Marea deschidere vine la 15 ani de la inaugurarea primului magazin MyKids.

Cum a început?

Povestea a început în anul 2004, când, tânărul tătic în vârstă de 30 de ani, managerul de azi, Torok Tibor, deschide un magazin cu articole destinate copiilor din Oradea. Ideea i-a venit din dorinţa de a oferi fetiţei sale toate cele necesare, în acelaşi timp, dorind să vină şi în întâmpinarea nevoilor celorlalţi părinţi care căutau produse de calitate.

Privită la început ca o mică afacere de familie, firma se dezvoltă treptat, astfel încât, în anul 2007, se lansează ramura online de comercializare a produselor pentru copii, prin site-ul www.mykids.ro, fiind primul magazin on-line cu punct de lucru in Oradea, intrând astfel în casele tuturor mămicilor. Atunci când lumea era sceptică în privinţa securităţii online-ului, managerul a crezut foarte mult în el şi în puterea Internetului, magazinul aflându-se azi în topul celor mai căutate site-uri de profil din România. După trei ani, în anul 2010, ia naştere şi partea de en-gross, prin depozitul şi site-ul www.importatorarticolecopii.ro, destinat persoanelor juridice şi firmelor de profil.

„Majoritatea prietenilor mei nu au crezut în acest tip de afacere, motivând faptul că sunt prea tânăr, neexperimentat şi fără resurse financiare. O vorba din popor spune: «În spatele unui om de afaceri stă întotdeauna o femeie puternică». Şi în cazul meu acest proverb se adevereşte, această susţinere venind din partea soţiei mele. La acea vreme, foarte puţini credeau în vânzările online, amintindu-mi şi acum aceeaşi întrebare: «Cine comandă de pe Internet?», dar clienţii nu s-au lăsat foarte mult aşteptaţi. Am crescut treptat, prin ore de muncă şi nopţi nedormite. Noaptea îmi veneau idei noi pe care le puneam în practică a doua zi şi de fiecare dată succesul nu întârzia să apară. În decursul anilor, am creat o echipă în jurul conceptului meu, realizând an de an noi proiecte de viitor”, a declarat Torok Tibor.

