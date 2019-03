S-a deschis restaurantul „Taverna Racilor” la Oradea, cel mai vizitat restaurant de pește și fructe de mare din Romania!

După deschiderea de la Sibiu, deschidem acum şi la Oradea o tavernă unde vom pregăti zi de zi cele mai bune preparate din raci, fructe de mare şi peşte în Oradea (o parte din preparate le puteți vedea în galeria foto)!

Piaţa de peşte şi fructe de mare va oferi zilnic cea mai diversificată gamă de produse, la preţuri de direct importator, sub brandul de renume mondial Pescanova, fiind reprezentantul oficial al acestora în România”, ne-a declarat Paul Nicolau, patronul lanţului de restaurante „Taverna Racilor”.

Iubitorii de fructe de mare au la dispoziţie un local unde se pot delecta cu raci şi alte fructe de mare. Este vorba de restaurantul „Taverna Racilor”, situat pe strada Dimitrie Cantemir nr. 88 (deasupra Poştei).

„Restaurantul cu profil pescăresc şi fructe de mare are în spate o istorie de 8 ani. Este cel mai vizitat restaurant de peşte al momentului din România, după numărul de persoane care ne trec zilnic pragul, în toate locaţiile. Avem un lanţ de restaurante: în Bucureşti, în Sibiu, în Giurgiu, acum la Oradea. În curând la Iaşi, Cluj şi Timişoara”, spune Paul Nicolau.

Iniţial, administratorul afacerii a început cu creşterea şi vinderea de raci. Văzând interesul mare al clienţilor pentru acest produs, s-a gândit să deschidă şi un restaurant, în Bucureşti.

Învăţaţi să consume raci

„Clientela noastră este formată din toate categoriile de vârstă, începând cu copiii şi ajungând la persoanele în vârstă. Deoarece în România aceste fructe de mare sunt încă de nişă şi nu prea există în galantarele magazinelor, noi pe meniuri avem şi instrucţiuni cum se mănâncă racii. Le găsiți și pe site-ul nostru AICI. Educăm piaţa cum se mănâncă fructele de mare, fiind printre iniţiatorii şi temerarii consumului acestor produse. Preţurile sunt medii. Nu vrem fine dining, vrem să facem cunoscut gustul fructelor de mare în rândul întregii populaţii”, a precizat proprietarul afacerii.

Pe lângă raci, la „Taverna Racilor” va putea fi găsită şi consumată o paletă de fructe de mare comune. De la creveţi, caracatiţă, midii, rapane, la pui de baltă, scoici etc. Preparatele sunt sub diferite forme (sote, pe gril) etc.

Oradea atractivă

„Ne-am gândit să deschidem «Taverna Racilor» la Oradea pentru că este oraşul din Nord-Vestul României care s-a dezvoltat cel mai repede. Este la graniţă, o locaţie-etalon, cu ieşire înspre Ungaria. Noi vrem să deschidem astfel de restaurante nu doar în România, ci şi afară. Am găsit aici şi nişte asociaţi minunaţi”, precizează Paul Nicolau.

Racii sunt aduşi din Grecia, firma fiind reprezentantul brandului Pescanova, care comercializează fructe de mare, având un depozit la Giurgiu, care este aprovizionat de două ori pe săptămână.

Iubitorii de fructe de mare se pot convinge singuri de calitatea preparatelor, vizitând restaurantul „Taverna Racilor”, zilnic între orele 11:00-24:00.

Mai multe detalii: https://www.facebook.com/tavernaracilororadea/ și http://tavernaracilor.ro/

Advertorial! Hb: 200665