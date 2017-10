S-a deschis un nou Coffee to Go în Oradea pe Strada Roman Ciorogariu nr. 28 !

De unde s-a născut ideea unui Coffee to Go în Oradea?

Coffee to Go, în forma actuală simplă: cu un spațiu intim în care barmanul va prepara cafeaua, iar dumneavoastră vă adăugați zahărul, luati biscuitele delicios, puneți capacul paharului și sunteți pregătiți de drum s-a născut din dorința celor doi proprietari de a duce mai departe, în Oradea, povestea unui brand pe care îl promovează de mai bine de un deceniu.

”Am deschis Coffee to Go pentru ca în Oradea în ultimii ani s-a dezvoltat un cult al cafelei și se pune accent pe acest produs. Am observat că orădenii își doresc să bea doar cafea de foarte bună calitate, cu gust particular și astfel ne-am adaptat un concept dedicat persoanelor active care nu au timp să treacă pragul unor cafenele. Tinerii, totodată sunt cei care caută astfel de răsfăț într-una din pauzele din program”, explică Cristian Ciobotaru, încrezător și încântat de rezultatul obținut.

Cafea exclusiv LAVAZZA!

Sortimentul de cafea propus poartă brandul exclusiv Lavazza și reprezintă un amestec de boabe de cafea de cea mai înaltă calitate existentă pe piată; împletește arome exotice atât în ceașcă cât și ulterior ca gust ce persistă pe papilele gustative ale degustătorului. Veți simți unicitatea acestui sortiment prin tentele de caramel îmbinat cu un gust aparte de ciocolată dulce-amaruie.

Cafeaua boabe reprezintă un amestec din mai multe zone specifice culturii de cafea: America Centrală, Columbia, Panama și de pe continentul “mamă” Africa. În amestecul exclusivist se regăsesc și boabe din Etiopia și zonele Țărilor Arabe. Ca și procent de amestec această cafea are 60% cafea arabica și 40% robusta.

Promoții cu ocazia deschiderii: la 4 cafele cumparate primiți o cafea gratis, iar în perioada următoare Coffee To Go va avea periodic oferte promoționale!

Best Coffee to Go este situat într-un punct central, pe strada Roman Ciorogariu nr. 28, iar cei ce se perindă zilnic în aceasta zona sunt invitati sa descopere cu încredere produsele noastre. Noutatea pentru acest concept îl reprezintă și aromele suplimentare propuse : caramel, cocos sau rom, propuneri pentru cei mai puțin clasici. Spațiul permite parcarea autoturismului direct în fața cafenelei.

“Avem o experiență vastă în domeniul cafelei, afacerea de bază pe care o deținem este vânzarea si service-ul aparatelor de cafea Saeco, precum si o retea de vending in dezvoltare. Best Coffee to Go s-a născut din pasiune, din dorința de a crea un spațiu care vinde doar to go și care se adresează persoanelor active, într-o permanentă alergătura și care … sunt înnebuniți după o cafea bună. Am testat în acești ani, mii de cafele și combinații și am optat în final ca pentru locația noastră să servim doar Lavazza Crema e Aroma, boabe proaspăt măcinate care au, credeți-mă pe cuvânt, o aromă inconfundabilă! Cine încearcă o dată, revine!”- Alexandru Oros.

Best Coffee to Go Oradea vă așteaptă de luni până vineri, între orele 07:00 și 15:00 cu promoții și suprize: la 4 cafele cumpărate a 5-a este gratis, iar in perioada următoare vă așteptăm cu alte promoții surpriză!

