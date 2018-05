S-a împlinit un an de la tragedia de pe Centura Oradea! Mesajul emoționant transmis de prietena Andradei

Prietena Andradei Nemeș, Antonia Onea a povestit în exclusivitate pentru Bihon.ro că este profund îndurerată de pierderea suferită în urmă cu un an.

Pe zi ce trece dorul îi trezește amintiri pe care nu poate să le mai uite. Gândul că nu o să își mai vadă niciodată prietena o fac pe Antonia să își caute „surioara” în fiecare persoana din jurul ei, în zadar însă..pentru că nimeni și nimic nu va mai putea să o înlocuiască pe tânăra a cărei viaţă s-a curmat în cumplitul accident.

Îngenuncheată de durere, Antonia a ales să scrie cu drag, din inimă, câteva dintre gândurile păstrate într-un colţ de suflet, cuvinte nerostite, cuvinte de dor pentru cea mai bună prietenă a sa.

„A trecut un an de la plecarea ta la îngerași! Îngerașul meu, m-ai lăsat singură aici în lumea asta. Nici nu ai idee cât de mult îmi lipsești! Îmi lipsește zâmbetul tău, bucuria ta, ochii tăi, râsul tău, vocea ta, îmbrățișarea ta, sfaturile tale, tot ce ai fost tu! Andrada mea, tu pentru mine ai fost totul! Ai fost fericirea mea, surioara mea, prietena mea, sufletul meu pereche! Zilele trec și dorul e din ce în ce mai mare, te caut în fiecare persoană din jurul meu și nu te găsesc. O parte din mine a plecat cu tine, acolo sus! Eu am rămas aici singură și îti promit că tot ce fac, fac pentru tine! Iubirea mea, aștept cu nerăbdare momentul revederii, dar până atunci mă consolez cu visele pe care le am cu tine! Doar acolo te mai aud, acolo te mai văd, acolo te simt! Te iubesc, sufletul meu! Îmi este dor de tine și nu te voi uita niciodată! Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace alături de îngerași!”, mărturiseşte Antonia cu durere în suflet.

Reamintim că cele două „surori de suflet”, Andrada Nemeș și Antonia Onea, au fost implicate într-un grav accident rutier. Joi, 4 mai 2016, într-o zi ploioasă, tânăra șoferiță a pierdut controlul direcției autoturismului și a intrat pe contrasens, acolo unde s-a izbit frontal cu un BMW X5. Aflate într-un Renault Clio, cele două tinere circulau pe Centura Oradea din direcția Nufărul. În urma impactului violent, șoferița – Andrada Nemeș, în vârstă de 18 ani, și-a pierdut viața, iar prietena din dreapta – Antonia Onea a fost descarcerată și internată la Spitalul Județean Oradea cu răni grave.

