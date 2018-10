S-a încheiat FITO, o ediţie a tinereţii

Cele opt zile de maraton teatral s-au încheiat duminică seara. 26 de spectacole şi două spectacole-lectură au fost luate în considerare de către spectatorii orădeni care au fost prezenţi la Festivalul Internaţional de Teatru Oradea – FITO. Şi sălile au fost aproape pline de fiecare dată, semn că lipsa abundenţei vedetelor nu a ştirbit cu nimic dorinţa iubitorului de teatru de a vedea un spectacol bun.

A fost un festival al tinereţii, cu mulţi actori tineri, cu piese montate de regizori tineri. Nu au lipsit nici actorii „grei” precum Maia Morgenstern, Gelu Niţu sau Constantin Cojocaru. Au fost piese pe toate gusturile, şi mai slabe, dar şi spectacole foarte bune. Au fost şi invitate care nu trebuiau ratate, precum „Concertul pentru doi clovni”- Les Rois Vagabonds, „Occidental Express” – Trap door Theatre sau „Teroare” al Teatrului Naţional Târgu Mureş. În cadrul concursului Festivalului de Teatru Scurt au fost apoi jurizate 14 spectacole de către un juriu format din patru studenți de la facultăți de teatru prestigioase din țară, din care au făcut parte Elena-Antoaneta Răchitan, Irina Sabău-Bălan, Tudor Nicorici și Vlad Haneş, dar şi de către juriul format din cinci mari personalități din lumea teatrului, care i-a avut în componența sa pe criticii de teatru Ion Parhon, Elisabeta Pop și actorii Cristian Şofron, Teodor Corban și Richard Balint. Premiile acordate au avut în vedere cam aceleaşi spectacole. Pentru că, spune criticul de teatru Elisabeta Pop, prin premiile acordate a fost recunoscută într-adevăr valoarea.

Fosta secretară literară a teatrului orădean concluzionează că nu a fost o ediţie strălucită, dar nici una slabă. Nu e mai slabă ca altele. „Toată problema care mi se pare că trebuie să o punem este durata spectacolelor. Alexandru Tocilescu glumea pe tema asta, spunând că nu e festivalul pieselor scurte, ci a celor scurtate. Într-adevăr, unii îşi scurtau piesele pentru a le putea înscrie în festival. Ori de la bun început a fost vorba de încurajarea genului scurt. Nu e vorba să te pregăteşti special pentru un festival, ci să pui în repertoriul teatrului tău şi piese scurte. Ion Parhon a venit cu ideea spectacolului de 100 de minute. Nu e nici foarte mult, nici foarte puţin. I-ar încuraja şi pe cei care pun piese în două părţi. Important este ca spectacolele să fie bune”.

Referitor la capitolul sensibil al selecţiei, Elisabeta Pop punctează faptul că Victoria Balint a preluat târziu sarcina de a organiza festivalul, fără posibilitatea de a mai face mari schimbări. Şi în acest context trebuie înţeles faptul că şi ea, şi noua conducere a teatrului, au făcut pentru această ediţie a festivalului tot ce s-a putut. „Trebuie să fii foarte răutăcios ca să spui că nu au fost şi spectacole foarte bune. Au fost spectacole admirabile, dar şi spectacole mediocre. Au fost și spectacole care nici nu au fost luate în discuţie de către juriu. Totdeauna, la orice ediţie, a fost la fel. Şi uneori eşti nevoit să accepţi o trupă ţinând cont fie de regizor, fie de relaţia bună umană cu ei, schimbul bun de spectacole… Astea nu se pot ignora. Dacă stăm bine şi ne uităm, au fost în festival regizori nu numai tineri, dar regizori buni. Dacă pe un afiş vezi Bobi Pricop, Mâzgăreanu, Vlad Cristache, Moşoiu, Măjeri, atunci nu ai cum să comentezi că s-au făcut alegeri proaste. Sigur că nici ei nu fac capodopere tot timpul. Dar faptul că cei tineri au dat cam aceleaşi note ca şi juriul nostru – noi neîntâlnindu-ne deloc ca să comentăm pe tema asta – am constatat că ne-am întâlnit cam 90% cu ei pe valori. Am apreciat cam la fel. Ceea ce înseamnă că şi noi, şi tineretul, din ce a fost am găsit lucrurile mai de valoare. Tulcea s-a prezentat din nou foarte bine, Irina Naum fiind o fată extraordinară, Vlad Cristache confirmă un talent real, Ovidiu Ghiniță a fost extraordinar în spectacolul «Tatăl», şi spectacolul tinerilor de la Apollo 111 a fost foarte bun”.

Un subiect aparte au fost premiile speciale, printre care recitalul Maiei Morgenstern, o probă de recital actoricesc. „I-am acordat Maiei un premiu special, pentru că niciodată nu poţi să pui monştrii sacri lângă debutanţi, actori merituoşi. Aceasta este şi o problemă a festivalului naţional. De aceea trebuie găsite soluţii, prin premii speciale, care să confirme în acelaşi timp respectul pentru valoarea actorului mare, şi care să nu ia premiul unui tânăr care se străduieşte şi care ar merita. Am apreciat şi spectacolul orădenilor ca proiect într-o vreme în care banii sunt puţini. Orădenii au găsit soluţia financiară pentru un proiect ambiţios, o suită de spectacole care spun ceva, care obişnuiesc trupa cu un regizor, care pătrund în teritoriul lui Shakespeare prin intermediul unor cercetători de elită ca şi George Banu şi Monique Borie. Ideea premiului a pornit de la domnul Parhon. Prin premiile pe care le-am dat a fost recunoscută într-adevăr valoarea”, a concluzionat Elisabeta Pop.

După festivitatea de decernare a premiilor, FITO s-a încheiat cu spectaolul „Concert’n Oradea”, mutat din faţa teatrului pe scena Sălii Mari şi susţinut de Ada Milea, Anca Hanu, Bobo Burlacianu şi Cristi Rigman. Au cântat timp de o oră şi jumătate, cu har, bucurie şi talent actoricesc, piese din spectacolele „Leonce şi Lena”, „Sânziana şi Pepelea” şi „UbuZdup!”. Spectatorii i-au răsplătit cu aplauze prelungite, lăsându-se greu convinşi să părăsească sala teatrului.

Premiile juriului studenților:

Premiul pentru cel mai bun spectacol: „Pulverizare”, de la Teatrul APOLLO 111 din București;

Premiul pentru cea mai bună regie: Zoltán Balázs, pentru spectacolul „Gardenia”, de la Teatrul Odeon din București;

Premiul pentru cea mai bună scenografie: Roxana Ionescu, pentru spectacolul „În inima nopţii – Episodul Macbeth”, de la Teatrul Regina Maria din Oradea;

Premiul pentru cea mai bună actriță: Irina Naum, pentru rolul Maureen Folan din spectacolul „Regina frumuseţii din Leenane”, de la Teatrul „Jean Bart” din Tulcea;

Premiul pentru cel mai bun actor: Ovidiu Ghiniță, pentru rolul Andre, din spectacolul „Tatăl”, de la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad.

Premiile juriului Festivalului de Teatru Scurt

Premiul pentru cea mai bună actriţă: Irina Naum, pentru rolul Maureen Folan, în spectacolul „Regina frumuseţii din Leenane”;

Premiul pentru cel mai bun actor: Ovidiu Ghiniță, pentru rolul Andre, din spectacolul „Tatăl”;

Premiul pentru cea mai bună scenografie: Constantin Ciubotariu (decor) și Andrada Chiriac (costume), pentru scenografia spectacolului „Gardenia” de la Teatrul Odeon, București;

Premiul ex aequo pentru cea mai bună regie: Andrei Măjeri, pentru regia spectacolului „Pulverizare”, şi Zoltan Balasz, pentru regia spectacolului „Gardenia”;

Premiul pentru cel mai bun spectacol: „Regina frumuseţii din Leenane”, de la Teatrul „Jean Bart” din Tulcea;

Premiu special: decernat actriței Maia Morgenstern, pentru recitalul excepțional „O lecţie de bune maniere”, de la Teatrul Evreiesc de Stat, regia Alexandru Berceanu. Premiul este oferit de Teatrul „Regina Maria”.

Premiul Juriului s-a acordat Teatrului „Regina Maria”, pentru spectacolul „În inima nopţii – Episodul Macbeth” – al treilea şi ultimul din proiectul care a durat trei stagiuni – pentru anvergura cultural-artistică şi devoțiunea profesională a tuturor făptuitorilor lui;

„Premiul spectatorului orădean: „Căldură în noiembrie” de Yana Dobreva, regia Petru Vutcărău, de la Teatrul Național „Eugen Ionesco” din Chișinău.

Conducerea Teatrului „Regina Maria” a acordat și Premiul pentru „Oamenii din spatele scenei”, cei care fac posibilă din punct de vedere tehnic întreaga magie de care ne bucurăm la fiecare spectacol.